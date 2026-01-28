Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От «Трансформеров» — к семейной драме Бекхэмов: кто такая Никола Пельтц

Никола Пельтц начинала как актриса в голливудских блокбастерах, но сегодня ее имя все чаще звучит в другом контексте. Рассказываем, что известно о девушке, нарушившей спокойствие в доме Бекхэмов
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Никола Пельтц
Никола ПельтцИсточник: Legion-Media

Ее имя регулярно всплывает в светских хрониках, но не только из-за кино. Никола Пельтц — актриса, дочь одного из самых влиятельных инвесторов США и жена старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. За последние годы она стала фигурой, вокруг которой постоянно возникают споры — от обсуждения ее карьеры до громкого конфликта с самой медийной семьей Британии. Разбираемся, кто такая Никола Пельтц, как она пришла в кино и почему ее отношения с Бекхэмами до сих пор вызывают столько разговоров.

Семья и происхождение: дочь миллиардера и бывшей модели

Никола Энн Пельтц родилась 9 января 1995 года в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Ее отец — Нельсон Пельтц, миллиардер, инвестор и сооснователь инвестиционного фонда Trian Fund Management. Входит в число самых влиятельных бизнесменов США. Мать — Клаудия Хеффнер Пельтц, бывшая модель, работавшая с ведущими модными брендами в 1990-е годы.

В семье Пельтц восемь детей, и Никола — одна из младших. Детство она провела в условиях, далеких от обычных: частные школы, закрытые сообщества и постоянное внимание к вопросам статуса и репутации. При этом родители не препятствовали ее желанию заниматься искусством, хотя и не скрывали скепсиса по поводу актерской профессии. Уже в подростковом возрасте Никола решила, что будет строить карьеру самостоятельно, а не будет оставаться просто «дочерью миллиардера».

Первые шаги в кино и прорывная роль

Актерская карьера Николы началась довольно рано. В 2006 году она дебютировала в фильме «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен», где сыграла небольшую роль. Однако по-настоящему о ней заговорили после выхода картины М. Найта Шьямалана «Повелитель стихий», где Пельтц исполнила роль Катары.

Никола Пельтц в фильме Повелитель стихий
Никола Пельтц в фильме «Повелитель стихий»

Фильм был разгромлен критиками, но именно он сделал Николy узнаваемой. Несмотря на негативные отзывы, актриса получила опыт работы в крупном студийном проекте и внимание голливудских кастинг-директоров. В дальнейшем она сознательно выбирала более камерные и жанрово разнообразные проекты, стараясь дистанцироваться от имиджа «девушки из провального блокбастера».

«Трансформеры» и телевизионный успех

Джек Рейнор и Никола Пельтц в фильме Трансформеры: Эпоха истребления
Джек Рейнор и Никола Пельтц в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления»

Ключевым этапом в карьере Николы Пельтц стала роль Тессы Йегер в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014). Картина собрала более одного миллиарда долларов в мировом прокате и дала актрисе глобальную известность. Хотя критики вновь отнеслись к фильму прохладно, для Пельтц это был очевидный карьерный рывок.

Параллельно она активно работала на телевидении. Наиболее заметным проектом стал сериал «Мотель Бейтсов», где Никола сыграла Брэдли Мартин — сложного и противоречивого персонажа. Именно эта роль позволила ей проявить себя как драматическая актриса. Позже в ее фильмографии появились проекты «Наш дом», «Лола», «Обратные дороги» и «Пара на праздники».

Брак с Бруклином Бекхэмом

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола ПельтцИсточник: Соцсети

В 2019 году Никола начала встречаться с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Дэвида и Виктории. Их отношения развивались стремительно: уже в 2020-м пара объявила о помолвке, а в апреле 2022 года сыграла пышную свадьбу во Флориде. Торжество стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.

Свадьба сразу привлекла внимание не только размахом, но и деталями, которые позже стали источником конфликта. Никола отказалась надеть свадебное платье бренда Victoria Beckham, выбрав наряд от Valentino. Этот жест многие расценили как первый публичный сигнал напряженности между невесткой и свекровью, хотя официально обе стороны отрицали наличие конфликта.

Конфликт с семьей Бекхэмов: что известно

Разговоры о сложных отношениях Николы с семьей Бекхэмов усилились после свадьбы. Британские и американские таблоиды неоднократно писали о том, что Пельтц чувствует себя «непринятой» в клане Бекхэмов и считает, что Виктория слишком активно вмешивается в жизнь сына. Источники, близкие к семье Бекхэмов, утверждали, что Никола стремится дистанцировать Бруклина от родителей.

Никола Пельтц с семьей Бекхэмов
Никола Пельтц с семьей БекхэмовИсточник: Legion-Media

Сама Пельтц в интервью подчеркивала, что не считает ситуацию конфликтом в классическом понимании. По ее словам, любые семейные отношения сложны, особенно когда обе стороны находятся под постоянным вниманием прессы. Тем не менее факт остается фактом: Бруклин и Никола все реже появляются на семейных мероприятиях Бекхэмов, а их публичная активность все чаще строится отдельно от знаменитых родителей.

Карьера, амбиции и образ сегодня

Сегодня Никола Пельтц активно продолжает строить кинокарьеру. Ее режиссерский дебют «Лола» был воспринят неоднозначно, но показал, что она стремится к более личному и независимому кино. Параллельно она развивает модные и благотворительные проекты, поддерживая инициативы в области психического здоровья.

Кадр из фильма Лола
Кадр из фильма «Лола»