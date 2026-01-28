Ее имя регулярно всплывает в светских хрониках, но не только из-за кино. Никола Пельтц — актриса, дочь одного из самых влиятельных инвесторов США и жена старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. За последние годы она стала фигурой, вокруг которой постоянно возникают споры — от обсуждения ее карьеры до громкого конфликта с самой медийной семьей Британии. Разбираемся, кто такая Никола Пельтц, как она пришла в кино и почему ее отношения с Бекхэмами до сих пор вызывают столько разговоров.