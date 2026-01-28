Ее имя регулярно всплывает в светских хрониках, но не только из-за кино. Никола Пельтц — актриса, дочь одного из самых влиятельных инвесторов США и жена старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм. За последние годы она стала фигурой, вокруг которой постоянно возникают споры — от обсуждения ее карьеры до громкого конфликта с самой медийной семьей Британии. Разбираемся, кто такая Никола Пельтц, как она пришла в кино и почему ее отношения с Бекхэмами до сих пор вызывают столько разговоров.
Семья и происхождение: дочь миллиардера и бывшей модели
Никола Энн Пельтц родилась 9 января 1995 года в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Ее отец — Нельсон Пельтц, миллиардер, инвестор и сооснователь инвестиционного фонда Trian Fund Management. Входит в число самых влиятельных бизнесменов США. Мать — Клаудия Хеффнер Пельтц, бывшая модель, работавшая с ведущими модными брендами в 1990-е годы.
В семье Пельтц восемь детей, и Никола — одна из младших. Детство она провела в условиях, далеких от обычных: частные школы, закрытые сообщества и постоянное внимание к вопросам статуса и репутации. При этом родители не препятствовали ее желанию заниматься искусством, хотя и не скрывали скепсиса по поводу актерской профессии. Уже в подростковом возрасте Никола решила, что будет строить карьеру самостоятельно, а не будет оставаться просто «дочерью миллиардера».
Первые шаги в кино и прорывная роль
Актерская карьера Николы началась довольно рано. В 2006 году она дебютировала в фильме «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен», где сыграла небольшую роль. Однако по-настоящему о ней заговорили после выхода картины М. Найта Шьямалана «Повелитель стихий», где Пельтц исполнила роль Катары.
Фильм был разгромлен критиками, но именно он сделал Николy узнаваемой. Несмотря на негативные отзывы, актриса получила опыт работы в крупном студийном проекте и внимание голливудских кастинг-директоров. В дальнейшем она сознательно выбирала более камерные и жанрово разнообразные проекты, стараясь дистанцироваться от имиджа «девушки из провального блокбастера».
«Трансформеры» и телевизионный успех
Ключевым этапом в карьере Николы Пельтц стала роль Тессы Йегер в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014). Картина собрала более одного миллиарда долларов в мировом прокате и дала актрисе глобальную известность. Хотя критики вновь отнеслись к фильму прохладно, для Пельтц это был очевидный карьерный рывок.
Параллельно она активно работала на телевидении. Наиболее заметным проектом стал сериал «Мотель Бейтсов», где Никола сыграла Брэдли Мартин — сложного и противоречивого персонажа. Именно эта роль позволила ей проявить себя как драматическая актриса. Позже в ее фильмографии появились проекты «Наш дом», «Лола», «Обратные дороги» и «Пара на праздники».
Брак с Бруклином Бекхэмом
В 2019 году Никола начала встречаться с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Дэвида и Виктории. Их отношения развивались стремительно: уже в 2020-м пара объявила о помолвке, а в апреле 2022 года сыграла пышную свадьбу во Флориде. Торжество стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.
Свадьба сразу привлекла внимание не только размахом, но и деталями, которые позже стали источником конфликта. Никола отказалась надеть свадебное платье бренда Victoria Beckham, выбрав наряд от Valentino. Этот жест многие расценили как первый публичный сигнал напряженности между невесткой и свекровью, хотя официально обе стороны отрицали наличие конфликта.
Конфликт с семьей Бекхэмов: что известно
Разговоры о сложных отношениях Николы с семьей Бекхэмов усилились после свадьбы. Британские и американские таблоиды неоднократно писали о том, что Пельтц чувствует себя «непринятой» в клане Бекхэмов и считает, что Виктория слишком активно вмешивается в жизнь сына. Источники, близкие к семье Бекхэмов, утверждали, что Никола стремится дистанцировать Бруклина от родителей.
Сама Пельтц в интервью подчеркивала, что не считает ситуацию конфликтом в классическом понимании. По ее словам, любые семейные отношения сложны, особенно когда обе стороны находятся под постоянным вниманием прессы. Тем не менее факт остается фактом: Бруклин и Никола все реже появляются на семейных мероприятиях Бекхэмов, а их публичная активность все чаще строится отдельно от знаменитых родителей.
Карьера, амбиции и образ сегодня
Сегодня Никола Пельтц активно продолжает строить кинокарьеру. Ее режиссерский дебют «Лола» был воспринят неоднозначно, но показал, что она стремится к более личному и независимому кино. Параллельно она развивает модные и благотворительные проекты, поддерживая инициативы в области психического здоровья.