Напомним, Олег Меньшиков и Анастасия Чернова познакомились в 2003 году, в День всех влюбленных, на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании. По словам Черновой, будущий муж удивил ее необычным поведением: актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок юмористу. После концерта он попросил у нее номер телефона, чего она совсем не ожидала.