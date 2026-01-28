Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с 42-летней женой

Супруги посетили Большой театр

Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет со своей женой, Анастасией Черновой. Супруги посетили спектакль в Большом театре в Москве.

Олег Меньшиков, фото: соцсети
Олег Меньшиков, фото: соцсети

65-летний актер сделал снимок в зеркале на фоне лестницы и роскошной люстры, а также сфотографировался с супругой — пара сделала селфи.

42-летняя супруга артиста выбрала элегантный черный наряд, собрала волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ Чернова дополнила украшениями — небольшими серьгами, подвеской с маленьким камнем и кулоном на длинной цепочке..

Олег Меньшиков с женой, фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой, фото: соцсети

Ранее супруги провели отпуск на Мальдивах после новогодних праздников.

Напомним, Олег Меньшиков и Анастасия Чернова познакомились в 2003 году, в День всех влюбленных, на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании. По словам Черновой, будущий муж удивил ее необычным поведением: актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок юмористу. После концерта он попросил у нее номер телефона, чего она совсем не ожидала.

Спустя два года пара поженилась. Детей у супругов нет.

Ранее Олег Меньшиков раскрыл секрет омоложения. Актер заявил, что сохраняет молодость с помощью уходовой косметики. 