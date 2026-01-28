Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет со своей женой, Анастасией Черновой. Супруги посетили спектакль в Большом театре в Москве.
65-летний актер сделал снимок в зеркале на фоне лестницы и роскошной люстры, а также сфотографировался с супругой — пара сделала селфи.
42-летняя супруга артиста выбрала элегантный черный наряд, собрала волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и губы. Образ Чернова дополнила украшениями — небольшими серьгами, подвеской с маленьким камнем и кулоном на длинной цепочке..
Ранее супруги провели отпуск на Мальдивах после новогодних праздников.
Напомним, Олег Меньшиков и Анастасия Чернова познакомились в 2003 году, в День всех влюбленных, на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании. По словам Черновой, будущий муж удивил ее необычным поведением: актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок юмористу. После концерта он попросил у нее номер телефона, чего она совсем не ожидала.
Спустя два года пара поженилась. Детей у супругов нет.
Ранее Олег Меньшиков раскрыл секрет омоложения. Актер заявил, что сохраняет молодость с помощью уходовой косметики.