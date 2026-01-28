Актриса Анна Котова рассказала, где черпает силы после тяжелых ролей

Иногда человеку достаточно просто оказаться в определённом месте, чтобы почувствовать внутренние перемены, даже не зная его истории и не веря в мистику. Подобный эффект сложно отрицать, считает актриса театра и кино Анна Котова, пишет Пятый канал.
Она уверена, что на Земле существуют точки с особой энергетикой, влияние которых ощущается на уровне эмоций и состояния. По ее мнению, это чувствует любой человек, способный воспринимать окружающее пространство, независимо от личных убеждений.
При этом знаменитость уточняет, что никогда не ездила на ретриты или в специально обозначенные «места силы». Вместо этого она предпочитает природные локации, которые помогают справляться с разными состояниями. Когда не хватает ощущения устойчивости и спокойствия, актриса выбирает горы, а для расслабления — море. Она подчеркивает, что в этом нет ничего аномального: подобное воздействие природы давно известно и вполне объяснимо, но от этого оно не становится менее действенным.
Профессия актера, по словам Котовой, связана с серьезными эмоциональными затратами. Некоторые роли оказываются настолько тяжелыми, что после завершения съемок или спектаклей требуется время на восстановление. В такие периоды, если нет возможности уехать, она предпочитает отдыхать дома.
Актриса рассказывает, что помогает себе простыми способами — например, принимает ванну с солью и содой. Однако идеальным вариантом восстановления она считает возможность провести длительное время у моря, полностью отключившись от повседневной суеты.