Актриса Анна Котова рассказала, где черпает силы после тяжелых ролей

При этом знаменитость уточняет, что никогда не ездила на ретриты или в специально обозначенные «места силы». Вместо этого она предпочитает природные локации, которые помогают справляться с разными состояниями. Когда не хватает ощущения устойчивости и спокойствия, актриса выбирает горы, а для расслабления — море. Она подчеркивает, что в этом нет ничего аномального: подобное воздействие природы давно известно и вполне объяснимо, но от этого оно не становится менее действенным.