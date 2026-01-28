Ричмонд
Что известно о фильме «Мой друг»: дата выхода истории о детстве пожилого писателя

Если вы хотите посмотреть кино, которое затронет за живое, — наша статья для вас. В ней мы расскажем, когда выйдет фильм «Мой друг». Эта кинокартина уже была отмечена наградами международных кинофестивалей
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Мой друг
Кадр из фильма «Мой друг»

«Мой друг» (2026) — российская драматическая картина режиссера и сценариста Александра Сухарева, уже успевшая привлечь внимание зрителей и критиков на международных кинофестивалях. Это трогательная история о детской дружбе, способной преодолевать физические и эмоциональные барьеры. В центре сюжета — два мальчика, один из которых сочиняет сказку, чтобы помочь своему другу поверить в выздоровление и не утратить надежду.

Премьера фильма состоится в последние дни зимы 2026 года, а когда именно зрители смогут увидеть эту историю на большом экране, расскажем далее в статье.

Известно ли, когда выйдет фильм «Мой друг»

Да, дата премьеры уже известна. Российская драма «Мой друг» выйдет в прокат 26 февраля 2026 года — именно в этот день зрители смогут увидеть трогательную историю о детстве, дружбе и надежде на больших экранах.

О чем будет фильм «Мой друг»

Кадр из фильма Мой друг
Кадр из фильма «Мой друг»

История начинается в наши дни: внучка пожилого писателя Николая находит у него дома старую красную тетрадь с рукописью. В этих записях литератор бережно сохранил воспоминания о своем детстве — о судьбоносной встрече и дружбе, которая навсегда изменила его жизнь.

В детстве Николай передвигался на костылях, терпел постоянные насмешки и жестокие издевательства со стороны сверстников и чувствовал себя одиноким. Единственным человеком, кто встал на его сторону, оказался добрый и справедливый Паша. Он искренне подружился с Колей и не жалел ни времени, ни сил, чтобы помочь ему справиться с болезнью, защитить от хулиганов и поддержать в самые трудные моменты. Ради друга Паша был готов на серьезные жертвы, в том числе отказаться от общения с девочкой Лаймой, которая ему нравилась.

Кто сыграл в фильме «Мой друг»

Главные детские роли в картине исполнили Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко. Елисей сыграл мальчика, который придумывает сказки и с их помощью поддерживает друга. Климентий воплотил образ ребенка, борющегося с тяжелой болезнью. Вместе актеры убедительно передают искренность и хрупкость детской дружбы.

Климентий Кривоносенко и Елисей Чучилин в фильме Мой друг
Климентий Кривоносенко и Елисей Чучилин в фильме «Мой друг»

В роли пожилого писателя, вспоминающего свое прошлое, снялся Анатолий Васильев — с его героем история обрела глубину и эмоциональный объем. Образ бабушки на экране создала Раиса Рязанова, а одного из взрослых персонажей сыграл Дмитрий Куличков. Также зрители увидят Дину Корзун, Кирилла Гребенщикова, Инну Гомес, Ольгу Будину, Владимира Левченко, Александра Позднякова и Анастасию Макарову.