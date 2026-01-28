«Мой друг» (2026) — российская драматическая картина режиссера и сценариста Александра Сухарева, уже успевшая привлечь внимание зрителей и критиков на международных кинофестивалях. Это трогательная история о детской дружбе, способной преодолевать физические и эмоциональные барьеры. В центре сюжета — два мальчика, один из которых сочиняет сказку, чтобы помочь своему другу поверить в выздоровление и не утратить надежду.
Премьера фильма состоится в последние дни зимы 2026 года, а когда именно зрители смогут увидеть эту историю на большом экране, расскажем далее в статье.
Известно ли, когда выйдет фильм «Мой друг»
Да, дата премьеры уже известна. Российская драма «Мой друг» выйдет в прокат 26 февраля 2026 года — именно в этот день зрители смогут увидеть трогательную историю о детстве, дружбе и надежде на больших экранах.
О чем будет фильм «Мой друг»
История начинается в наши дни: внучка пожилого писателя Николая находит у него дома старую красную тетрадь с рукописью. В этих записях литератор бережно сохранил воспоминания о своем детстве — о судьбоносной встрече и дружбе, которая навсегда изменила его жизнь.
В детстве Николай передвигался на костылях, терпел постоянные насмешки и жестокие издевательства со стороны сверстников и чувствовал себя одиноким. Единственным человеком, кто встал на его сторону, оказался добрый и справедливый Паша. Он искренне подружился с Колей и не жалел ни времени, ни сил, чтобы помочь ему справиться с болезнью, защитить от хулиганов и поддержать в самые трудные моменты. Ради друга Паша был готов на серьезные жертвы, в том числе отказаться от общения с девочкой Лаймой, которая ему нравилась.
Кто сыграл в фильме «Мой друг»
Главные детские роли в картине исполнили Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко. Елисей сыграл мальчика, который придумывает сказки и с их помощью поддерживает друга. Климентий воплотил образ ребенка, борющегося с тяжелой болезнью. Вместе актеры убедительно передают искренность и хрупкость детской дружбы.
В роли пожилого писателя, вспоминающего свое прошлое, снялся Анатолий Васильев — с его героем история обрела глубину и эмоциональный объем. Образ бабушки на экране создала Раиса Рязанова, а одного из взрослых персонажей сыграл Дмитрий Куличков. Также зрители увидят Дину Корзун, Кирилла Гребенщикова, Инну Гомес, Ольгу Будину, Владимира Левченко, Александра Позднякова и Анастасию Макарову.