В детстве Николай передвигался на костылях, терпел постоянные насмешки и жестокие издевательства со стороны сверстников и чувствовал себя одиноким. Единственным человеком, кто встал на его сторону, оказался добрый и справедливый Паша. Он искренне подружился с Колей и не жалел ни времени, ни сил, чтобы помочь ему справиться с болезнью, защитить от хулиганов и поддержать в самые трудные моменты. Ради друга Паша был готов на серьезные жертвы, в том числе отказаться от общения с девочкой Лаймой, которая ему нравилась.