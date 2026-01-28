Звезда «Кадетов» улетела с дочерью из России

Актриса Елена Захарова улетела с дочерью из России. Звезда сериала «Кадетство» сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что для отдыха выбрала Мальдивы.
«Вот так начинается наше путешествие. Здесь фантастические краски», — отметила артистка, снявшись на пляже в мини-платье.
Дочери знаменитости восемь лет. Захарова ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Девочка не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню.
