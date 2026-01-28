Марго Робби вышла на публику в полупрозрачном кружевном платье

35-летняя знаменитость была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.