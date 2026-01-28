Ричмонд
Марго Робби вышла на публику в полупрозрачном кружевном платье

Актриса Марго Робби показала фигуру в откровенном наряде

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в «голом» кружевном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя знаменитость была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.

Ранее Марго Робби в платье с глубоким декольте снялась для глянца.