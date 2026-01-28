Елизавета Боярская рассказала о необычном и ценном подарке, который она сделала своей матери в честь дня рождения — 26 января Ларисе Луппиан исполнилось 73 года. Звезда сериала «Тоннель» сообщила, что преподнесла родительнице книгу с историей рода Луппиан.
Боярская рассказала, что всегда интересовалась историей своей семьи, поэтому решила провести исследовательскую работу. По словам 40-летней актрисы, работа над этим историческим произведением длилась несколько лет.
Было исследовано шесть стран, 14 городов и 30 архивов. Боярская отметила, что книга станет их семейной реликвией, и ей важно, чтобы историю семьи хранили ее дети.
«У моей мамы день рождения. И я счастлива, что в этот день преподнесу ей подарок, задуманный 2,5 года назад. Книга “История рода Луппиан” — титаническая работа Юрия Ермолаева и его команды. Уверена, что эта книга станет нашей семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение, напоминая, что семья — это самая главная ценность в жизни каждого из нас», — высказалась актриса.
Она также показала в своем блоге, как вручает матери подарок. Лариса Регинальдовна была потрясена. Максим Матвеев, который снимал видео, отметил, что в книге собрана история рода Луппиан за последние три века.
«Ребята, какие вы молодцы!» — говорил кто-то из гостей за семейным праздничным ужином.
Боярская добавила, что родственники по материнской линии были выдающимися людьми в разных профессиях.
«История этой большой семьи оказалась чрезвычайно интересной, а порой по-настоящему захватывающей и даже поучительной. Род Луппиан дал нашей стране немало выдающихся и талантливых деятелей, отличившихся в совершенно разных областях: от монетного производства до живописи, от военной службы до сценического искусства», — отметил историк Ермолаев.
Напомним, Елизавета Боярская родилась в актерской семье. Ее отец — Михаил Боярский, а мама — Лариса Луппиан, которая сейчас является художественным руководителем Театра имени Ленсовета. У Боярской есть старший брат Сергей, который стал политиком.
