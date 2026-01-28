Ричмонд
Константин Богомолов заявил о желании набрать актерский курс

Режиссер также заявил о необходимости развивать региональные формы работы
Константин Богомолов
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов, которого в январе назначили на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявил о желании набрать актерский курс.

«Да, я хотел бы набрать актерский курс. Кроме того, мне кажется важным подумать о создании экспериментальной режиссерской мастерской. Сегодня многие молодые режиссеры умеют делать эффектные аттракционы, остроумные штуки-дрюки, но не умеют работать с актером, выстраивать психологический процесс. Это серьезный дефицит. Возможно, в Школе-студии стоит подумать над тем, чтобы к актерам, хотя бы раз в четыре года, прилагался выпуск режиссеров, которые умеют работать в этом методе», — сказал Богомолов «Известиям».

Говоря о будущем учреждения, которое он возглавил после смерти артиста кино и театра Игоря Золотовицкого, новый руководитель отметил, что Школа-студия МХАТ должна и будет развивать региональные формы работы, филиалы, курсы, театральное просвещение в широком смысле.

Ранее Борис Щербаков высказался о назначении Богомолова.