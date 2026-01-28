Константин Богомолов назвал Игоря Золотовицкого образцом руководителя

Режиссер Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, назвал недавно умершего актера театра и кино Игоря Золотовицкого, возглавлявшего вуз с 2013-го по 2026 год, образцом руководителя.
«Все определяется этикой. Это не только свод правил, но и живое чувство. И в этом отношении я, кстати, хочу сказать, что Игорь Яковлевич Золотовицкий был образцом вот такого руководителя, для которого Школа-студия было и святое, и важнейшее дело, и одновременно и семья, и студенты были дети», — сказал Богомолов «Известиям».
Режиссер отметил, что в Золотовицком сочетались строгость, доброта, мудрость и темперамент.
«Он был очень эмоциональным человеком, зажигающимся, загорающимся и бесконечно обаятельным. И в этом отношении, я надеюсь, нам удастся сохранить преемственность», — отметил Богомолов.
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной уже приступил к обязанностям в Школе-студии МХАТ: проводит встречи с педагогическим составом, собирает информацию о состоянии учреждения. Он также выразил желание набрать актерский курс и экспериментальную режиссерскую мастерскую.
Ранее старейший педагог МХАТа Леонтьев назвал случайным назначение Богомолова.