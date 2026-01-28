Константин Богомолов назвал Игоря Золотовицкого образцом руководителя

«Все определяется этикой. Это не только свод правил, но и живое чувство. И в этом отношении я, кстати, хочу сказать, что Игорь Яковлевич Золотовицкий был образцом вот такого руководителя, для которого Школа-студия было и святое, и важнейшее дело, и одновременно и семья, и студенты были дети», — сказал Богомолов «Известиям».