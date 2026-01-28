Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Метод Фрейда» поделилась, как быстро сбросить вес после Нового года

Актриса Антонова посоветовала отказаться от обработанных продуктов ради фигуры
Наталия Антонова
Наталия АнтоноваИсточник: Starface

Звезда российского сериала «Метод Фрейда» Наталия Антонова поделилась в Telegram-канале секретами, как быстро сбросить вес после новогодних зажоров. Актриса отметила, что сама много лет соблюдает эти правила на постоянной основе.

«Есть больше белка. Белок в процессе избавления от лишнего веса просто незаменим. Переваривая белок, тело сжигает больше калорий. Поэтому его включение в рацион позволяет дополнительно в сутки избавиться примерно от 100 ккал. Отказ от обработанных продуктов. В них всегда больше сахара, соли, жиров. Постарайтесь не есть продукты с химическими добавками и усилителями вкуса. Держите в холодильнике правильные продукты. Покупая и складывая в него здоровую еду, вы повышаете шансы на то, что вся семья будет питаться правильно. Это касается не только основных приемов пищи, но и перекусов. Заранее позаботьтесь о том, чем бы утолить голод», — посоветовала знаменитость.

Артистка весит 57 килограммов при росте 172 сантиметра. Антонова говорила, что давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе. По словам звезды, она не страдает из-за таких ограничений, поскольку у нее изменились пищевые привычки.

Ранее Наталия Антонова похвасталась стройными ногами.