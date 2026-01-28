Звезда «Метод Фрейда» поделилась, как быстро сбросить вес после Нового года

Звезда российского сериала «Метод Фрейда» Наталия Антонова поделилась в Telegram-канале секретами, как быстро сбросить вес после новогодних зажоров. Актриса отметила, что сама много лет соблюдает эти правила на постоянной основе.
«Есть больше белка. Белок в процессе избавления от лишнего веса просто незаменим. Переваривая белок, тело сжигает больше калорий. Поэтому его включение в рацион позволяет дополнительно в сутки избавиться примерно от 100 ккал. Отказ от обработанных продуктов. В них всегда больше сахара, соли, жиров. Постарайтесь не есть продукты с химическими добавками и усилителями вкуса. Держите в холодильнике правильные продукты. Покупая и складывая в него здоровую еду, вы повышаете шансы на то, что вся семья будет питаться правильно. Это касается не только основных приемов пищи, но и перекусов. Заранее позаботьтесь о том, чем бы утолить голод», — посоветовала знаменитость.
Артистка весит 57 килограммов при росте 172 сантиметра. Антонова говорила, что давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе. По словам звезды, она не страдает из-за таких ограничений, поскольку у нее изменились пищевые привычки.
Ранее Наталия Антонова похвасталась стройными ногами.