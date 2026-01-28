«Я долго думала, где мы можем найти Бэби спустя все эти годы, и какой может быть ее жизнь… Потребовалось время, чтобы собрать людей, которым, как мне кажется, можно доверить продолжить наследие оригинального фильма», — добавила Дженнифер Грей.