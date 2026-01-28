Легендарная мелодрама «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей получит продолжение. Роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман вновь исполнит Грей, она также выступит исполнительным продюсером проекта.
65-летняя актриса призналась, что роль Бэби занимает глубокое и важное место в ее сердце.
«Я долго думала, где мы можем найти Бэби спустя все эти годы, и какой может быть ее жизнь… Потребовалось время, чтобы собрать людей, которым, как мне кажется, можно доверить продолжить наследие оригинального фильма», — добавила Дженнифер Грей.
Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон («Голодные игры») займутся продюсированием проекта. Сценарий напишет Ким Розенсток («Умираю, как хочу секса»). Начало съемок студия Lionsgate запланировала на 2026 год.
Культовые «Грязные танцы» (1987) стали сенсацией в прокате, заработав более $60 млн в США при скромном бюджете. Саундтрек «(I"ve Had) The Time of My Life» получил «Оскар» и стал мировым хитом.
Действие фильма разворачивается в 1963 году в пансионате в горах Катскилл. 17-летняя Бэби (Дженнифер Грей) встречает харизматичного профессионального танцора Джонни Касла (Патрик Суэйзи) и влюбляется в него.