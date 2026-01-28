Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Грей вернется к роли Бэби во второй части «Грязных танцев»

Съемки сиквела стартуют в 2026 году
Кадр из фильма «Грязные танцы»
Кадр из фильма «Грязные танцы»

Легендарная мелодрама «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей получит продолжение. Роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман вновь исполнит Грей, она также выступит исполнительным продюсером проекта.

65-летняя актриса призналась, что роль Бэби занимает глубокое и важное место в ее сердце.

«Я долго думала, где мы можем найти Бэби спустя все эти годы, и какой может быть ее жизнь… Потребовалось время, чтобы собрать людей, которым, как мне кажется, можно доверить продолжить наследие оригинального фильма», — добавила Дженнифер Грей.

Грязные танцы
Грязные танцыИсточник: Кадр из фильма

Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон («Голодные игры») займутся продюсированием проекта. Сценарий напишет Ким Розенсток («Умираю, как хочу секса»). Начало съемок студия Lionsgate запланировала на 2026 год.

Культовые «Грязные танцы» (1987) стали сенсацией в прокате, заработав более $60 млн в США при скромном бюджете. Саундтрек «(I"ve Had) The Time of My Life» получил «Оскар» и стал мировым хитом.

Действие фильма разворачивается в 1963 году в пансионате в горах Катскилл. 17-летняя Бэби (Дженнифер Грей) встречает харизматичного профессионального танцора Джонни Касла (Патрик Суэйзи) и влюбляется в него.