Появились кадры из мини-сериала «Владимир», где играет оскароносная Рэйчел Вайс и звезда фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» Лео Вудалл. Вайс исполнила роль университетской преподавательницы литературы, неожиданно влюбившейся в загадочного писателя Владимира.
Сериал, снятый по одноименному провокационному роману Джулии Мэй Джонас, исследует тему навязчивой одержимости. Героиня полностью поглощена Владимиром, и эта страсть разрушает ее жизнь. Но ради исполнения своих самых сокровенных фантазий героиня готова переступить все границы.
По словам продюсеров, «Владимир» — это история о столкновении соблазна и наваждения, полная запретного влечения, юмора и непредсказуемых персонажей.
В сериале также снялись Джон Слэттери, Эллен Робертсон, Джессика Хенвик, Мэтт Уолш, Кэйли Картер, Мириам Силверман и другие. Режиссерами выступили Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини.
Все восемь серий выйдут на Netflix 5 марта.
Ранее стало известо, что Рэйчел Вайс и Брендан Фрейзер могут сняться в перезапуске «Мумии».