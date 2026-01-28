Сериал, снятый по одноименному провокационному роману Джулии Мэй Джонас, исследует тему навязчивой одержимости. Героиня полностью поглощена Владимиром, и эта страсть разрушает ее жизнь. Но ради исполнения своих самых сокровенных фантазий героиня готова переступить все границы.