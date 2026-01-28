Андрей Бурковский отреагировал на скандал в связи с назначением Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого. Звезда сериала «Кухня» первым делом почтил память своего наставника.
«Знаете, мой мастер и просто в дальнейшем большой друг Игорь Яковлевич Золотовицкий постоянно повторял одну фразу в разговорах со мной, после которой я всегда смеялся. Она была для нас как привет и пока. Наш такой “птичий язык”, вспоминая который я и до сих пор улыбаюсь. Так вот, он говорил: “Андрей, я все для тебя сделал!” Да! Попробую и я что-то сделать для вас!» — высказался Бурковский.
Он подчеркнул, что может столкнуться с критикой из-за того, что решил вмешаться в скандал в то время, как сам находится в Америке. Актер несколько лет назад переехал с семьей в США, где сейчас пытается строить карьеру. В последнее время Бурковский пишет в своих соцсетях на английском языке.
«Готовлюсь быть закиданным негативом о том, что я за бугром, “вот там и сиди”, “о, по-русски заговорил”, “предателей не слушаем!” ну и так далее (да мне глубоко по барабану). Все же вставлю свои пять копеек. Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне непонятно, тем более, не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, великого мастера», — отметил артист.
Он напомнил, что не раз работал с Богомоловым, и поблагодарил режиссера за это. Бурковский предположил, что Богомолов может быть хорошим руководителем. Однако звезде сериала «Последний из Магикян» не нравится то, как проходит это назначение.
«Просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ — лучшую актерскую школу в мире. Буду рад, если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе. Надеюсь справедливость восторжествует. Дорогой Мастер, очень скучаю», — заключил артист.
До этого многие известные выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой выбрать другого руководителя театрального вуза.
«Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — заявили выпускники в своем обращении.
Напомним, Игорь Золотовицкий с 2013 года занимал пост ректора Школы-студии МХАТ. Он руководил театральным институтом до конца своей жизни. Игорь Яковлевич умер 14 января 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стала онкология.
