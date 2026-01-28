«Знаете, мой мастер и просто в дальнейшем большой друг Игорь Яковлевич Золотовицкий постоянно повторял одну фразу в разговорах со мной, после которой я всегда смеялся. Она была для нас как привет и пока. Наш такой “птичий язык”, вспоминая который я и до сих пор улыбаюсь. Так вот, он говорил: “Андрей, я все для тебя сделал!” Да! Попробую и я что-то сделать для вас!» — высказался Бурковский.