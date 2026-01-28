Данилу Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя

«Данила выпал из “серых списков”. Это очевидно, потому что на осенних питчингах в “Фонде кино” или в Минкультуры были проекты с его участием, и они получили поддержку. Там был, во-первых, фильм Алексея Учителя про Шостаковича, и у Козловского в нем небольшая роль. Сразу после этого анонса в течение недели или двух вышло еще 2−3 анонса про его новые проекты. Это не может не радовать, потому что Даня хороший актер, и было как-то даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — рассказал кинокритик.