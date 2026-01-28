Актер Кит Харингтон, известный миллионам зрителей как Джон Сноу из «Игры престолов», делает новый шаг в карьере.
39-летний актер впервые выступил в роли постановщика: его короткометражный фильм «Психопомп» вошел в программу Манчестерского кинофестиваля, который состоится с 19 по 29 марта 2026 года.
Главную роль в ленте исполнил 36-летний Гарри Меллинг, которого прославила роль Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере. Со времен съемок в поттериане Меллинг значительно похудел, сбросив более 30 кг.
В «Психопомпе» актер исполнит роль отчаявшегося человека, задумавшего покончить с собой с помощью наемного убийцы.
