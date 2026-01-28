Ричмонд
Звезда «Игры престолов» снял в своем режиссерском дебюте актера из «Гарри Поттера»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу из «Игры престолов», поставил свой первый фильм

Актер Кит Харингтон, известный миллионам зрителей как Джон Сноу из «Игры престолов», делает новый шаг в карьере.

39-летний актер впервые выступил в роли постановщика: его короткометражный фильм «Психопомп» вошел в программу Манчестерского кинофестиваля, который состоится с 19 по 29 марта 2026 года.

Главную роль в ленте исполнил 36-летний Гарри Меллинг, которого прославила роль Дадли Дурсля в фильмах о Гарри Поттере. Со времен съемок в поттериане Меллинг значительно похудел, сбросив более 30 кг.

Гарри Меллинг
Гарри Меллинг

В «Психопомпе» актер исполнит роль отчаявшегося человека, задумавшего покончить с собой с помощью наемного убийцы.

