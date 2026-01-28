Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с мужем Ильей Любимовым и детьми

Дочери актеров — Павле — 13 лет, а сыну Петру 11 лет. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дети на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что дочери и сыну не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.