Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с мужем Ильей Любимовым и детьми

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с мужем Ильей Любимовым и детьми. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми на отдыхе. Артистка проводит отпуск с семьей в Таиланде.
«Наш фотоальбом. Тяжело, конечно, но мы держимся», — отшутилась знаменитость.
Дочери актеров — Павле — 13 лет, а сыну Петру 11 лет. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дети на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что дочери и сыну не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.
