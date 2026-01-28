Звезда «Одна за всех» поборола серьезное онкологическое заболевание

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала.