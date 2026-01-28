Ричмонд
Кристен Стюарт встала на защиту женщин киноиндустрии

Актриса заявила, что в Голливуде ужасно обращаются с женщинами
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Кристен Стюарт по-новому взглянула на отношение к женщинам в киноиндустрии после того, как сняла свой первый полнометражный фильм.

«С актрисами обращаются ужасно, должна вам сказать», — заявила 35-летняя Стюарт британской газете The Times.

«Люди думают, что любой может быть актрисой, но, когда я впервые села говорить о своем фильме как режиссер, я подумала: “Вау, это совсем другой опыт, со мной разговаривают так, будто у меня есть мозги”».

Знаменитость представила свой фильм «Хронология воды» на Каннском кинофестивале в мае, а в декабре и январе он вышел в прокат. Попытки Кристен проложить новый путь в качестве режиссера — и ее размышления о том, как люди воспринимают актрис, — появились примерно через 25 лет после ее дебюта в кино. Сейчас на ее счету более 63 ролей на большом экране.

«Существует мнение, что у режиссеров есть сверхъестественные способности, что не соответствует действительности. Это мнение поддерживают мужчины, — заявила она изданию. — Не хочу показаться вечно жалующейся, но женщинам-актрисам приходится хуже, чем мужчинам — с ними обращаются как с марионетками, хотя это не так».

Звезда давно использует свою медийность, чтобы обличать сексизм в индустрии развлечений: «Это безумие. Это так оскорбительно, это настоящее безумие».

Ранее Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции.