Кристен Стюарт встала на защиту женщин киноиндустрии

Знаменитость представила свой фильм «Хронология воды» на Каннском кинофестивале в мае, а в декабре и январе он вышел в прокат. Попытки Кристен проложить новый путь в качестве режиссера — и ее размышления о том, как люди воспринимают актрис, — появились примерно через 25 лет после ее дебюта в кино. Сейчас на ее счету более 63 ролей на большом экране.