Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Петербурга

В тексте распоряжения говорится о необходимости для Росимущества в течение четырех месяцев выполнить процесс передачи в собственность города Санкт-Петербурга всего объема акций (100 процентов) акционерного общества «Киностудия “Ленфильм”, находящихся в федеральной собственности.