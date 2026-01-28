Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Петербурга

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал указание Росимуществу о переводе всего пакета акций киностудии «Ленфильм» в распоряжение Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение правительства было обнародовано на официальном портале правовой информации.
В тексте распоряжения говорится о необходимости для Росимущества в течение четырех месяцев выполнить процесс передачи в собственность города Санкт-Петербурга всего объема акций (100 процентов) акционерного общества «Киностудия “Ленфильм”, находящихся в федеральной собственности.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 декабря 2025 года подписал указ, предписывающий передачу всех акций «Ленфильма» из федеральной собственности в распоряжение Санкт-Петербурга. Указано, что данная мера предпринимается для стимулирования развития кинопроизводства в стране.
Согласно указу, правительству РФ в полугодовой срок надлежит обеспечить процедуру передачи «Ленфильма» городу.