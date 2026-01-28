Ричмонд
Наталья Рудова рассказала, чего не хватает независимым женщинам

Актриса Рудова: независимым женщинам часто не хватает надежного партнера
Наталья Рудова на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Наталья Рудова на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Сильным и независимым женщинам зачастую не хватает домашнего тепла, теплых отношений и надежного партнера. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация» рассказала актриса Наталья Рудова.

При этом она отметила, что не считает это проблемой. Актриса подчеркнула, что не считает правильным мнение о том, что одинокая женщина несчастна.

«Я думаю, что просто эти девчонки, наверное, не влюбляются так часто. Не знаю почему, просто не работает и все. На самом деле любви в принципе не так много, наверное, в жизни. Но я уверена, что у них вообще нет проблем с мужским полом, уверена, они завалены предложениями о свиданиях, просто тщательно выбирают», — заявила знаменитость.

Артистка добавила, что несчастье может прийти в жизнь и тех, кто был в счастливом браке и растил детей. Рудова добавила, что и это считает нормой, поскольку такова реальность.

Ранее Наталья Рудова показала фигуру в крошечном бикини.