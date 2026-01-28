Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Полицейского с Рублевки» назвала кандидата на должность ректора МХАТа

Актриса Каштанова заявила, что Писарев должен стать ректором Школы-студии МХАТ
София Каштанова
София Каштанова

Актриса Софья Каштанова призналась «Абзацу», что режиссера Евгения Писарева стоит назначить ректором Школы-студии МХАТ.

Каштанова — выпускница МХАТа, а Писарев был ее педагогом и наставником в вузе.

«Он последователь, ученик наших мастеров, и он был моим педагогом лично в том числе. Он потрясающе ведет Театр Пушкина, несет культуру и историю нашей школы. В остальном — я у себя в соцсетях выставила фильм в поддержку школы-студии и студийцев», — поделилась актриса.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова.