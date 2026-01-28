Звезда «Полицейского с Рублевки» назвала кандидата на должность ректора МХАТа

Актриса Софья Каштанова призналась «Абзацу», что режиссера Евгения Писарева стоит назначить ректором Школы-студии МХАТ.
Каштанова — выпускница МХАТа, а Писарев был ее педагогом и наставником в вузе.
«Он последователь, ученик наших мастеров, и он был моим педагогом лично в том числе. Он потрясающе ведет Театр Пушкина, несет культуру и историю нашей школы. В остальном — я у себя в соцсетях выставила фильм в поддержку школы-студии и студийцев», — поделилась актриса.
26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
