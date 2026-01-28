Звезда сериала «Трудные подростки» Мила Ершова объявила о беременности

Актриса Мила Ершова, известная по сериалам «Аутсорс» и «Трудные подростки», ждет первенца. Об этом будущая мама вместе с супругом Святославом Рогожаном сообщила в социальных сетях.
Как сообщает Life.ru, пара опубликовала трогательный совместный снимок, сопроводив его лаконичной подписью.
«Что? Да!» — подписали кадры актеры.
Возлюбленные познакомились еще во время учебы, а широкую известность получили после совместного участия в сериале «Трудные подростки» в 2019 году. В феврале 2024 года они объявили о помолвке, а в мае того же года сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в стиле «олд мани».