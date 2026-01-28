Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке в Подмосковье

Собеседник агентства рассказал, что подмосковная резиденция знаменитости состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, размещенных на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме находятся три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней включает сауну, душевую и санузел на первом этаже, а также спальню с санузлом на втором.