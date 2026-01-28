Ричмонд
Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке в Подмосковье

Американский актер продает свой загородный дом
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в компании, которая стала эксклюзивным консультантом по сделке.

По словам представителя компании, на продажу выставлен загородный дом актера общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории клубного поселка «Конус», выполненного в единой архитектурной концепции и включающего 22 дома.

Собеседник агентства рассказал, что подмосковная резиденция знаменитости состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, размещенных на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме находятся три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней включает сауну, душевую и санузел на первом этаже, а также спальню с санузлом на втором.

В компании не раскрыли запрашиваемую актером цену за особняк.

По данным СМИ, артист купил дом в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе в 2018 году ориентировочно за 80−100 миллионов рублей. Журналисты утверждают, что ранее объект принадлежал Владимиру Шемякину — бывшему депутату Госдумы и экс-главе Росгосцирка.

Ранее Сигалу достались главные роли в трех российско-американских фильмах.