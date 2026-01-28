Индустрия грез десятилетиями навязывала жесткие стандарты, заставляя прибегать к операциям и инъекциям ради сохранения карьеры. Однако все больше звезд выступают против этого. Они отказываются от ботокса, филлеров, доказывая, что талант и харизма важнее. Их позиция вдохновляет миллионы женщин по всему миру и постепенно меняет отношение к возрасту. Собрали в нашем материале тех, кто предпочел естественность вместо вечной гонки со временем.
Мэрил Стрип
Обладательница трех «Оскаров» и 21 номинации на премию Мэрил Стрип всегда открыто заявляла, что никогда и не думала ложиться под нож. Те же морщины она видит частью своей выразительности. Актриса не изменяла своим принципам даже в начале карьеры, когда из-за внешности ее не утвердили на роль в «Кинг-Конге».
Стрип с юмором говорит о возрастных изменениях и призывает коллег не увлекаться подтяжками. Ведь каждая морщинка — это отражение того или иного момента жизни. В свои 75 она остается одной из самых востребованных в сфере, регулярно получая главные роли.
Кейт Уинслет
Звезда «Титаника» и многих других картин Кейт Уинслет не только отказывается от пластических операций, но и требует, чтобы ее не ретушировали на фотографиях и постерах. В ее рекламных контрактах даже есть пункт о запрете на использование фотошопа. Она мотивировала это ответственностью за молодое поколение.
В 2021-м во время съемок сериала «Мейр из Исттауна» Уинслет запретила режиссеру убирать морщины и складки на животе в постпродакшне. Кроме того, она дважды отправляла постер на доработку, потому что дизайнеры пытались «затереть» ее недостатки. Такая позиция вызвала волну поддержки в сети.
Кейт Бланшетт
В отличие от многих коллег, двухкратная обладательница «Оскара», Кейт Бланшетт никогда не прибегала к инъекциям ботокса или филлеров. Ее пугает перспектива потерять контроль над мышцами лица. Вместо радикальных мер: здоровый образ жизни, защита от солнца и многолетний качественный уход за кожей.
Она не раз подчеркивала, что не видит смысла в попытках выглядеть на тридцать в свои пятьдесят или шестьдесят лет. Также она активно критикует двойные стандарты, где от женщин требуют вечной молодости, а старение мужчин считается благородным.
Джулианна Мур
Обладательница статуэтки киноакадемии за роль в «Все еще Элис» категорически против пластических операций и инъекций. Джулианна Мур считает, что попытки выглядеть моложе своих лет выглядят неестественно и странно. В своих интервью она признается, что ее главный страх как профессионала — потерять мимическую подвижность и способность тонко передавать эмоции. Вместо визитов к хирургам она инвестирует в йогу, здоровое питание и качественную защиту от солнца.
Рэйчел Вайс
Обладательница «Оскара» принципиально отказывается от вмешательства в свою внешность. Рэйчел Вайс принадлежит одно из наиболее резких высказываний на эту тему: «Ботокс должен быть запрещен для актеров так же, как стероиды запрещены для спортсменов». Она убеждена, что мимика — это главный профессиональный инструмент, а филлеры лишают возможности передавать тонкие переживания. Вайс считает, что «инъекции красоты» формой профессионального мошенничества: по ее мнению, нужно быть честной со зрителем, а не скрывать свой истинный возраст.
Эмма Томпсон
Когда речь заходит о диктатуре красоты, Эмма Томпсон никогда не лезет за словом в карман. Она называет пластическую хирургию «формой коллективного безумия» и скрытым насилием над женщинами. Томпсон неустанно критикует токсичную среду, заставляющую девушек чувствовать себя «недостаточно хорошими», если они осмеливаются стареть.
Ее цитата: «Зачем люди просят, чтобы их разрезали и вставляли внутрь инородные предметы? Что мы с собой делаем?». Свою позицию она подкрепила не только словами, но и делом. Вместе с Уинслет и Вайс она основала неофициальную «Британскую лигу против пластической хирургии». Актрисы пообещали друг другу никогда не ложиться под нож хирурга, чтобы не подавать дурной пример подрастающему поколению.
Джоди Фостер
Дважды лауреат «Оскара» Джоди Фостер начала сниматься еще в раннем детстве. Тем ценнее, что она никогда не прогибалась под бьюти-тренды. Она всегда принимает свой возраст и не видит смысла бороться с неизбежным, считая, что лучше услышать: «У нее ужасный нос», чем «У нее ужасная пластика носа». Исполнительница культовой роли Кларисы Старлинг в «Молчание ягнят» добавляла, что выберет быть женщиной с морщинами, чем той, которая их боится. Она всегда призывает фокусироваться на профессиональных достижениях, а не на внешности.
Шэрон Стоун
«Основной инстинкт» сделал Шэрон Стоун одной из самых горячих актрис поколения, хотя долгое время она не признавала собственную красоту, обретя уверенность лишь на пике славы. Однако в 40 лет ее внезапно стали считать «слишком старой», и интерес продюсеров к ней начал угасать. Этот период совпал с тяжелейшими личными испытаниями: инсульт и долгое восстановление, болезненный развод и депрессия из-за невозможности выносить ребенка.
Да, ее карьера пострадала из-за отказа «подтягивать» кожу, но она ни о чем не жалеет. При этом однажды она стала жертвой эстетических стандартов. В 2001-м, удаляя доброкачественные опухоли, хирург без ее согласия увеличил ей грудь на размер, решив, что так будет лучше. Позже она удалила импланты.