Дважды лауреат «Оскара» Джоди Фостер начала сниматься еще в раннем детстве. Тем ценнее, что она никогда не прогибалась под бьюти-тренды. Она всегда принимает свой возраст и не видит смысла бороться с неизбежным, считая, что лучше услышать: «У нее ужасный нос», чем «У нее ужасная пластика носа». Исполнительница культовой роли Кларисы Старлинг в «Молчание ягнят» добавляла, что выберет быть женщиной с морщинами, чем той, которая их боится. Она всегда призывает фокусироваться на профессиональных достижениях, а не на внешности.