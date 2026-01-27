Михаил Ефремов начал работу над первой актерской ролью после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает издание Super.
Артист посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей». По данным издания, актера привезли к театру на машине. Он вошел в здание через служебный вход. Артист отказался общаться с журналистами.
Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил, что репетиции начались.
«Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», — заявил постановщик.
Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.