Михаил Ефремов начал работу над первой актерской ролью после выхода по УДО

Актер Ефремов приступил к репетициям спектакля «Без свидетелей»
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Ефремов приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает издание Super.

Артист посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей». По данным издания, актера привезли к театру на машине. Он вошел в здание через служебный вход. Артист отказался общаться с журналистами.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил, что репетиции начались.

«Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», — заявил постановщик.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.