Максим Галкин показал редкое видео с дочкой со склонов Куршевеля

Российский актер и телеведущий Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) проводит отпуск в Куршевеле вместе с семьей, сообщает Life.ru. На странице в соцсети он опубликовал видео, на котором танцует с дочерью, рожденной в браке с Аллой Пугачевой — 12-летней Лизой.