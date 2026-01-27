Ричмонд
Максим Галкин показал редкое видео с дочкой со склонов Куршевеля

Артист поделился редкими кадрами с 12-летней дочерью
Максим Галкин с дочерью, фото: соцсети
Максим Галкин с дочерью, фото: соцсети

Российский актер и телеведущий Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) проводит отпуск в Куршевеле вместе с семьей, сообщает Life.ru. На странице в соцсети он опубликовал видео, на котором танцует с дочерью, рожденной в браке с Аллой Пугачевой — 12-летней Лизой.

Это редкое появление детей артиста в его блоге вызвало восторг у поклонников. Подписчики отметили, что Лиза почти догнала отца по росту, и просили чаще публиковать семейный контент.

Галкин несколько дней делится снимками с французского горнолыжного курорта. Однако видео с дочерью стало первым за долгое время, где он показал своих детей.