Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе запечатлели в аэропорту Лос-Анджелеса, США. Фото публикует издание Daily Mail.
Папарацци сняли знаменитостей, когда они направлялись к трапу частного джета. 28-летняя предпринимательница была одета в черные брюки и серую толстовку, а 30-летний актер предстал перед камерами в спортивных брюках, куртке и бейсболке с пестрым принтом. При этом в руках он держал темно-синий рюкзак.
В объектив уличных фотографов также попал интимный момент пары. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные держатся за руки, улыбаются и смеются.