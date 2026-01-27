Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

Папарацци сняли знаменитостей, когда они направлялись к трапу частного джета
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Соцсети

Телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе запечатлели в аэропорту Лос-Анджелеса, США. Фото публикует издание Daily Mail.

Папарацци сняли знаменитостей, когда они направлялись к трапу частного джета. 28-летняя предпринимательница была одета в черные брюки и серую толстовку, а 30-летний актер предстал перед камерами в спортивных брюках, куртке и бейсболке с пестрым принтом. При этом в руках он держал темно-синий рюкзак.

В объектив уличных фотографов также попал интимный момент пары. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные держатся за руки, улыбаются и смеются.