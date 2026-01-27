Ричмонд
Илья Дель вернулся в театр после перелома позвоночника

Актер впервые вышел на сцену после перелома позвоночника
Илья Дель
Илья ДельИсточник: Legion-Media.ru

Актер Илья Дель вернулся в театр после перелома позвоночника. Об этом сообщает 78.ru.

Артист сыграл в танц-драме «Шинель М». Он исполнил роль Всеволода М. По сюжету, режиссер хочет поставить спектакль по повести Николая Гоголя «Шинель».

Премьера «Шинель М.» прошла 24 января в Александринском театре.

«В фантазии постановщика Юрия Смекалова история Акакия Башмачкина резонирует со страстями Всеволода: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — “биомеханикой”», — отметили на сайте театра.

В сентябре 2025-го актер попал в реанимацию после падения из окна, он получил травму позвоночника. Деля госпитализировали, он находился в реанимации. По имеющимся сведениям, инцидент произошел за пределами театра. Артисту провели операцию на позвоночнике.

Дель работает в Театре имени Ленсовета с 2013 года. Он сыграл в спектаклях «Дон Кихот», «Три сестры», «Двое на качелях», «Академия смеха», а также в «Бунтарях» в МХТ имени А. П. Чехова.