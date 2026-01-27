Ричмонд
Борис Щербаков высказался о назначении Богомолова: «Это ненадолго»

Актер Щербаков раскритиковал назначение Богомолова на и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Борис Щербаков в беседе с teleprogramma.org усомнился, что министру культуры России Ольге Любимовой стоило назначать Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

«Я думаю, что это ненадолго. Это не его место. У него не будет времени, у него же два театра. Я вообще не понимаю, почему один режиссер на два театра!» — отметил артист.

Актер считает, что не будет никакого толку от того, что один человек руководит сразу тремя учреждениями. Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена “Мельников”».

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.