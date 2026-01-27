Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ландышей» Ника Здорик разорвала помолвку с возлюбленным

Актриса призналась, что ей сделали предложение руки и сердца
Ника Здорик на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START
Ника Здорик на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START

Актриса Ника Здорик разорвала помолвку с возлюбленным. Звезда подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в 2025 году ей сделали предложение, однако до свадьбы дело не дошло. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассталась с мужчиной, личность которого она скрыла от публики.

«Правда…мне сделали предложение в прошлом году, но я выбрала другой путь», — ответила знаменитость на вопрос подписчика.

Знаменитость подчеркнула, что сейчас у нее нет никаких романов и ее сердце свободно.

Ранее Ника Здорик призналась, что хотела бы сняться в кино с Кологривым.