Звезда «Ландышей» Ника Здорик разорвала помолвку с возлюбленным

Актриса Ника Здорик разорвала помолвку с возлюбленным. Звезда подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в 2025 году ей сделали предложение, однако до свадьбы дело не дошло. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассталась с мужчиной, личность которого она скрыла от публики.
«Правда…мне сделали предложение в прошлом году, но я выбрала другой путь», — ответила знаменитость на вопрос подписчика.
Знаменитость подчеркнула, что сейчас у нее нет никаких романов и ее сердце свободно.
Ранее Ника Здорик призналась, что хотела бы сняться в кино с Кологривым.