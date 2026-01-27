СМИ: Нагиев зарабатывает 90 млн рублей за свои курсы развития уверенности в Дубае

По данным канала, актер ведет курсы вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным в закрытом формате. Всего на потоке собираются от 6 до 25 человек, которые оплачивают курсы по разным тарифам: двухдневный — от 17 тысяч дирхамов (около 350 тысяч рублей), трехдневный — 25,6 тысяч дирхамов (530 тысяч рублей). Кроме того, утверждает Mash, желающим предлагают однодневное VIP-занятие тет-а-тет с артистом за 80 тысяч дирхамов (1,65 млн рублей). В него входят программа на один день и индивидуальная работа с шоуменом.