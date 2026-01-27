Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Нагиев зарабатывает 90 млн рублей за свои курсы развития уверенности в Дубае

Mash: Нагиев с сыном Кириллом зарабатывают до 90 млн рублей в год на авторских курсах
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев зарабатывает до 90 млн рублей в год за свои курсы развития уверенности в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, актер ведет курсы вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным в закрытом формате. Всего на потоке собираются от 6 до 25 человек, которые оплачивают курсы по разным тарифам: двухдневный — от 17 тысяч дирхамов (около 350 тысяч рублей), трехдневный — 25,6 тысяч дирхамов (530 тысяч рублей). Кроме того, утверждает Mash, желающим предлагают однодневное VIP-занятие тет-а-тет с артистом за 80 тысяч дирхамов (1,65 млн рублей). В него входят программа на один день и индивидуальная работа с шоуменом.

Один поток приносит артисту до 31 млн рублей, подсчитали в Mash, всего набор проводится три раза в год.

Ранее Дмитрий Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.