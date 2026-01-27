Новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал, как началась их история любви

Джим Кертис рассказал о своем почти годичном романе с Дженнифер Энистон. Гипнотерапевт и эксперт по здоровью и благополучию появился в программе Today, чтобы обсудить свою практику и новинку «Книга возможностей». Конечно, в шоу не обошлось без вопросов об отношениях с голливудской звездой.
«Нас просто познакомили друзья. Вот и все. Мы обнаружили, что у нас есть общие приятели, и начали просто общаться». Кертис добавил, что встречи не сразу привели к отношениям.
«Потребовалось много времени, мы долго общались как друзья и в итоге сблизились», — отметил он. На вопрос, как долго они вместе, Джим уклончиво ответил: «Долго, уже несколько месяцев, почти год».
В ноябре пара официально подтвердила свои отношения, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой Энистон обнимает Кертиса, с подписью: «С днем рождения, моя любовь, мой дорогой». До этого публичного заявления слухи о романе циркулировали в СМИ с июля 2025 года, когда Джима и Дженнифер заметили отдыхающими вместе на Майорке.
