Новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал, как началась их история любви

В ноябре пара официально подтвердила свои отношения, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой Энистон обнимает Кертиса, с подписью: «С днем рождения, моя любовь, мой дорогой». До этого публичного заявления слухи о романе циркулировали в СМИ с июля 2025 года, когда Джима и Дженнифер заметили отдыхающими вместе на Майорке.