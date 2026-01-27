Ричмонд
Сиквел по-советски: пять фильмов-продолжений, о которых вы могли не слышать

Советские кинематографисты не знали слова «сиквел», однако регулярно снимали такие фильмы. Сделали подборку малоизвестных советских сиквелов
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Старый знакомый
Кадр из фильма «Старый знакомый»

Хотя в Советском Союзе не использовалось слово «сиквел», само явление все же существовало. Даже современным зрителям хорошо знаком сиквел приключенческой ленты Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», вышедший под названием «Неуловимые мстители 2: Новые приключения неуловимых». Другим примером является комедия Ивана Лукинского «Иван Бровкин на целине» о приключениях Ивана Бровкина после окончания воинской службы. Но были в СССР сиквелы, о которых в наши дни помнят далеко не все.

Все для фронта

Кадр из фильма Чапаев с нами
Кадр из фильма «Чапаев с нами»

Фильм братьев Васильевых «Чапаев» о героическом военачальнике времен Гражданской войны пользовался бешеной популярностью у советских зрителей, а сам Чапаев входил в число наиболее авторитетных национальных героев. Не удивительно, что после начала Великой Отечественной руководство страны решило использовать потенциал Чапаева. Уже в июле 41-го на экраны выходит агитационная короткометражка «Чапаев с нами», в которой Василия Ивановича, как и в основном фильме, сыграл Борис Бабочкин.

Его герой, якобы погибший в 1919 году при переправе через Урал, выходит на противоположный берег в 1941-м и узнает, что страну вновь атакуют немцы. Легендарный комдив, не медля ни секунды, отправляется к войскам и произносит перед солдатами пламенную речь, завершающуюся словами: «И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами».

Аналогичным образом появился сиквел предвоенного фильма «Фронтовые подруги» о трех девушках, ушедших добровольцами на советско-финскую войну. В короткометражной ленте «Подруги, на фронт!» участвовали героини первой картины. Они призывали женщин Ленинграда записываться на курсы медсестер, чтобы помогать фронту. Лента создавалась в рекордные сроки и вышла на экраны уже 14 июля 1941 года. Но сыгравшая главную роль актриса Ольга Федорина, бывшая студенткой Первого мединститута, к этому времени последовала примеру своей героини и отправилась медсестрой на фронт.

Тимуровцам приготовиться

Кадр из фильма Клятва Тимура
Кадр из фильма «Клятва Тимура»

Любимая советскими детьми повесть «Тимур и его команда» появился на страницах «Пионерской правды» в сентябре 1940 года. Вскоре вышел одноименный фильм, в котором главную роль сыграл Ливий Щипачев. На второй день после начала Великой Отечественной войны советский детский писатель Аркадий Гайдар получил задание написать сценарий нового фильма о Тимуре, получившего название «Клятва Тимура».

В этой картине отряд Тимура переживает кризис. Ребята делятся на группы, каждая со своим лидером. Кажется, что легендарной команде пришел конец, но начавшаяся война заставляет их вновь соединиться. Для съемок фильма в Москву пришлось вернуть детей-актеров из первой части, которые уже успели эвакуироваться в Уфу. Картина вышла в октябре 1942 года, но Аркадий Гайдар ее уже не увидел. Знаменитый писатель погиб на фронте за год до премьеры.

Возвращение Огурцова

Кадр из фильма Старый знакомый
Кадр из фильма «Старый знакомый»

Фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» вышел на советские экраны в канун нового 1957 года и мгновенно стал хитом. А спустя 12 лет исполнитель роли Серафима Огурцова Игорь Ильинский снял менее известную комедию «Старый знакомый», в которой вновь сыграл своего персонажа. Помимо Ильинского из старого актерского состава осталась Тамара Носова, игравшая секретаршу Огурцова Тосю. В новой ленте ее героиня стала женой своего начальника. Также присутствует персонаж Сергея Филиппова Никадилов, который на почве увлечения пятью звездочками из лектора превратился в методиста.

За время между двумя фильмами Огурцов прошел курсы повышения квалификации и теперь руководит разбивкой городского парка. Как и в «Карнавальной ночи» он энергичен, целеустремлен и начисто игнорирует запросы молодежи.

Десант с моря

Кадр из фильма Ответный ход
Кадр из фильма «Ответный ход»

Остросюжетный боевик «В зоне особого внимания» вышел в 1977 году и поднял престиж службы в воздушно-десантных войсках на небывалую высоту. А в 1981 режиссер Михаил Туманишвили представил сиквел под названием «Ответный ход», в котором десантники действуют в связке с морскими пехотинцами.

В новой киноленте зрители опять встретились с лейтенантом Тарасовым (Борис Галкин), который успел стать капитаном, и прапорщиком Волентиром (Михай Волонтир). Также к своим ролям вернулись Анатолий Кузнецов и Александр Пятков. Фильм хоть вошел в десятку самых кассовых советских лент 1981 года, но такого ажиотажа, как «В зоне особого внимания», не вызвал.