Хотя в Советском Союзе не использовалось слово «сиквел», само явление все же существовало. Даже современным зрителям хорошо знаком сиквел приключенческой ленты Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», вышедший под названием «Неуловимые мстители 2: Новые приключения неуловимых». Другим примером является комедия Ивана Лукинского «Иван Бровкин на целине» о приключениях Ивана Бровкина после окончания воинской службы. Но были в СССР сиквелы, о которых в наши дни помнят далеко не все.
Все для фронта
Фильм братьев Васильевых «Чапаев» о героическом военачальнике времен Гражданской войны пользовался бешеной популярностью у советских зрителей, а сам Чапаев входил в число наиболее авторитетных национальных героев. Не удивительно, что после начала Великой Отечественной руководство страны решило использовать потенциал Чапаева. Уже в июле 41-го на экраны выходит агитационная короткометражка «Чапаев с нами», в которой Василия Ивановича, как и в основном фильме, сыграл Борис Бабочкин.
Его герой, якобы погибший в 1919 году при переправе через Урал, выходит на противоположный берег в 1941-м и узнает, что страну вновь атакуют немцы. Легендарный комдив, не медля ни секунды, отправляется к войскам и произносит перед солдатами пламенную речь, завершающуюся словами: «И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами».
Аналогичным образом появился сиквел предвоенного фильма «Фронтовые подруги» о трех девушках, ушедших добровольцами на советско-финскую войну. В короткометражной ленте «Подруги, на фронт!» участвовали героини первой картины. Они призывали женщин Ленинграда записываться на курсы медсестер, чтобы помогать фронту. Лента создавалась в рекордные сроки и вышла на экраны уже 14 июля 1941 года. Но сыгравшая главную роль актриса Ольга Федорина, бывшая студенткой Первого мединститута, к этому времени последовала примеру своей героини и отправилась медсестрой на фронт.
Тимуровцам приготовиться
Любимая советскими детьми повесть «Тимур и его команда» появился на страницах «Пионерской правды» в сентябре 1940 года. Вскоре вышел одноименный фильм, в котором главную роль сыграл Ливий Щипачев. На второй день после начала Великой Отечественной войны советский детский писатель Аркадий Гайдар получил задание написать сценарий нового фильма о Тимуре, получившего название «Клятва Тимура».
В этой картине отряд Тимура переживает кризис. Ребята делятся на группы, каждая со своим лидером. Кажется, что легендарной команде пришел конец, но начавшаяся война заставляет их вновь соединиться. Для съемок фильма в Москву пришлось вернуть детей-актеров из первой части, которые уже успели эвакуироваться в Уфу. Картина вышла в октябре 1942 года, но Аркадий Гайдар ее уже не увидел. Знаменитый писатель погиб на фронте за год до премьеры.
Возвращение Огурцова
Фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» вышел на советские экраны в канун нового 1957 года и мгновенно стал хитом. А спустя 12 лет исполнитель роли Серафима Огурцова Игорь Ильинский снял менее известную комедию «Старый знакомый», в которой вновь сыграл своего персонажа. Помимо Ильинского из старого актерского состава осталась Тамара Носова, игравшая секретаршу Огурцова Тосю. В новой ленте ее героиня стала женой своего начальника. Также присутствует персонаж Сергея Филиппова Никадилов, который на почве увлечения пятью звездочками из лектора превратился в методиста.
За время между двумя фильмами Огурцов прошел курсы повышения квалификации и теперь руководит разбивкой городского парка. Как и в «Карнавальной ночи» он энергичен, целеустремлен и начисто игнорирует запросы молодежи.
Десант с моря
Остросюжетный боевик «В зоне особого внимания» вышел в 1977 году и поднял престиж службы в воздушно-десантных войсках на небывалую высоту. А в 1981 режиссер Михаил Туманишвили представил сиквел под названием «Ответный ход», в котором десантники действуют в связке с морскими пехотинцами.
В новой киноленте зрители опять встретились с лейтенантом Тарасовым (Борис Галкин), который успел стать капитаном, и прапорщиком Волентиром (Михай Волонтир). Также к своим ролям вернулись Анатолий Кузнецов и Александр Пятков. Фильм хоть вошел в десятку самых кассовых советских лент 1981 года, но такого ажиотажа, как «В зоне особого внимания», не вызвал.