В этой картине отряд Тимура переживает кризис. Ребята делятся на группы, каждая со своим лидером. Кажется, что легендарной команде пришел конец, но начавшаяся война заставляет их вновь соединиться. Для съемок фильма в Москву пришлось вернуть детей-актеров из первой части, которые уже успели эвакуироваться в Уфу. Картина вышла в октябре 1942 года, но Аркадий Гайдар ее уже не увидел. Знаменитый писатель погиб на фронте за год до премьеры.