Звезда «Универа» улетел с семьей из России: «Пока все хорошо»

«Шри-Ланка. Новая страна для путешествий. Сразу понимали, что это будет своеобразный, но любопытный отдых. Кто был, понимает, о чем я. Как мне сказал наш проводник в этой стране: “Остров либо тебя сразу принимает, либо нет”. Так работает Вселенная, друзья. И я в это верю! Пока у нас все хорошо. Акклиматизация и осваиваем серфинг», — признался артист.