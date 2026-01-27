Ричмонд
Звезда «Универа» улетел с семьей из России: «Пока все хорошо»

Актер Стас Ярушин сообщил, что улетел с семьей из России

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин улетел с семьей из России. Актер сообщил об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он снялся с женой и дочерью на пляже, раскрыв страну, которую выбрал для отдыха.

Стас Ярушин с семьей / фото: соцсети
Стас Ярушин с семьей / фото: соцсети

«Шри-Ланка. Новая страна для путешествий. Сразу понимали, что это будет своеобразный, но любопытный отдых. Кто был, понимает, о чем я. Как мне сказал наш проводник в этой стране: “Остров либо тебя сразу принимает, либо нет”. Так работает Вселенная, друзья. И я в это верю! Пока у нас все хорошо. Акклиматизация и осваиваем серфинг», — признался артист.

Актер с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. Супруги растят двух дочерей и сына: 13-летнюю Стефанию, 11-летнего Ярослава и годовалую Александру.

Ранее Стас Ярушин впервые прокомментировал свою схожесть с героиней сериала «Одни из нас».