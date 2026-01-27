Ричмонд
40-летняя Катерина Шпица высказалась о второй беременности: «Протекает хорошо»

В конце 2025 года актриса сообщила, что ждет второго ребенка
Катерина Шпица
Катерина Шпица

Катерина Шпица рассказала, как себя чувствует во время второй беременности. 40-летняя актриса накануне посетила светское мероприятие — это был ее первый выход после новости о том, что она ждет малыша.

Журналисты поинтересовались у звезды сериала «Полярный», как она приходит в форму после беременности. Шпица отметила, что такой вопрос стоит задавать многодетным женщинам.

«Ой, вы меня так спрашиваете, как будто бы я рожаю каждые два-три года. Я думаю, что об этом лучше спросить у хронических женщин, у которых три, пять детей», — высказалась актриса в беседе с изданием «7 Дней».

Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым

Она напомнила, что старшего сына рожала, когда ей было 26 лет. По словам Шпицы, тогда ее организм был в отличном состоянии. Впрочем, и сейчас артистка чувствует себя хорошо, вынашивая малыша.

«Германа я рожала в 26 лет. И конечно, тогда просто с точки зрения резервов организм был на пике своих возможностей. Ну и сейчас, должна сказать, что при спокойном отношении все протекает очень хорошо», — заключила Шпица.

Напомним, Катерина Шпица воспитывает 13-летнего сына Германа от первого мужа, актера и каскадера Константина Адаева. В 2021 году актриса вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова.

Катерина Шпица и Руслан Панов, фото: соцсети
Катерина Шпица и Руслан Панов, фото: соцсети

В 2024-м звезда пережила трагедию — она потеряла ребенка. Врачи поставили ей диагноз — неразвивающаяся беременность. Малыш пары должен был родиться в конце 2024-го.

«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — рассказала Шпица в шоу «Лицом к лицу» в начале января 2025-го.

В конце того же года звезда сообщила радостную новость — она и ее супруг ждут ребенка.