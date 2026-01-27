Слава Копейкин побывал на светской премьере второго сезона криминальной драмы «Дети перемен», где играет одну из главных ролей — молодого бандита Петра.
В продолжении сериала его персонажу предстоит вступить в противоборство с героиней Виктории Исаковой — жесткой главой преступной группировки и одновременно его собственной матерью. Между родственниками начинается настоящая война, которая изменит жизни многих людей.
В беседе с Кино Mail 27-летний актер поведал о том, какие трансформации переживает его герой в новом сезоне.
«Он становится жестче, злее, матерее», — рассказал Копейкин.
«Сережа с Любой (режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова — прим ред.) предлагали мне референсы, которыми я напитывался», — поделился актер. Особенно, по словам исполнителя, он вдохновлялся кинообразами британского актера Гари Олдмана.
Также Слава Копейкин раскрыл, что в новом сезоне «Детей перемен» он будет читать рэп.
Премьера второго сезона сериала «Дети перемен» состоится 29 января в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.