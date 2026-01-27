Роль Петра I в этом минисериале исполнил сверхпопулярный советский и российский актер Николай Караченцов. И хотя экранного времени у него было совсем немного, созданный им император поражает гаммой чувств, испытанных им в последние дни своего земного существования. Примечательно, что в разных сериях «Тайн дворцовых переворотов» князя Голицина играют сразу два актера, ранее появлявшиеся на экране в роли Петра I: Владлен Давыдов и Алексей Петренко. Последнему довелось сниматься в качестве Петра в фильме 1976 года «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».