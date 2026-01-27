Император Всероссийский Петр Алексеевич Романов, он же Петр I — один из немногих правителей России, хорошо известных не только в стране, но и за рубежом. Масштабы организованных им преобразований потрясают воображение, а некоторые из введенных им новшеств, пусть и в слегка измененном виде, действуют до сих пор. Помимо политического величия, Петр I был еще и в прямом смысле видным человеком. Гигантский рост, недюжинная физическая сила и мощная харизма ярко выделяли его среди современников.
Фигуру такого масштаба не могли не приметить кинематографисты. Первый фильм о знаменитом российском императоре вышел еще на заре кинематографа, в 1910 году. В Советском Союзе, несмотря на классовое происхождение, царь-плотник также регулярно появлялся на экранах. Причем играть его было почетной и ответственной задачей. Не изменилась ситуация и в современной России.
Николай Симонов
Первым советским фильмом об императоре Петре Алексеевиче стала двухсерийная историко-биографическая лента Владимира Петрова «Петр Первый». В ее основе лежал одноименный роман Алексея Толстого, первые части которого вышли несколькими годами ранее. Авторы сознательно отказались от конъюнктурного умаления личности Петра, показав его в фильме великим государственным деятелем, и такой подход получил личную поддержку Сталина.
В роли императора снимался опытный актер Николай Симонов, уже успевший прославиться благодаря фильмам «Катусь Калиновский» и «Чапаев». Но Петр принес Симонову по-настоящему всесоюзную популярность, звание Народного артиста РСФСР и Сталинскую премию первой степени. Впоследствии Симонов продолжил сотрудничество с Владимиром Петровым, сыграв в его киноэпопее «Сталинградская битва» генерала Чуйкова, за что также был отмечен государством.
Владлен Давыдов
Примером появления Петра I в полностью развлекательном кино является музыкальная комедия Игоря Усова «Табачный капитан». В этом телевизионном фильме главным героем выступает холоп родовитой семьи Свиньиных Иван. Вместе с молодым барином, посланным на обучение за границу, Иван отправляется в Европу, где, в отличие от нерадивого хозяина, усиленно постигает науки. По возвращении он получает благосклонность Петра I и становится дворянином.
Главного героя сыграл певец Евгений Шапин из Ансамбля песни и пляски ЛВО. А в роли Императора Всероссийского на экране блистал Народный артист РСФСР Владлен Давыдов. В те годы он был уже известным актером, обладателем двух сталинских премий. Массовый зритель помнил его в первую очередь по роли маршала Рокосовского в фильме «За нами Москва» и киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». Благодаря портретному сходству с легендарным полководцем Давыдов впоследствии еще трижды возвращался к образу Рокосовского.
Дмитрий Золотухин
Серийным исполнителем роли Петра I стал советский актер Дмитрий Золотухин. В 1980 году его утвердили на роль будущего императора Петра Алексеевича в новом прочтении романа Толстого — двухсерийном историко-биографическом фильме Сергея Герасимова «Юность Петра». Эта картина стала для Золотухина дебютом в кино. Через год Герасимов снял его в роли Петра во второй части дилогии, получившей название «В начале славных дел».
Вскоре режиссер и сценарист Илья Гурин приступил к съемкам исторического минисериала «Россия молодая», действие которого также разворачивается во времена молодости Петра I. Поэтому на роль самодержца вновь пригласили Золотухина, отлично зарекомендовавшего себя в работе с Герасимовым. Правда, в этом фильме главными персонажами являются представители Русского Севера, а Петр в исполнении Золотухина появляется в пяти сериях из девяти.
Николай Караченцов
Популярная советская актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина обрела широкую известность благодаря музыкальному четырехсерийному телефильму «Гардемарины, вперед!», а также двум его продолжениям, вышедшим уже после развала СССР. В 2000 году она вновь вернулась к теме XVIII века, представив историческую драму «Тайны дворцовых переворотов» о кризисе власти в Российской Империи.
Роль Петра I в этом минисериале исполнил сверхпопулярный советский и российский актер Николай Караченцов. И хотя экранного времени у него было совсем немного, созданный им император поражает гаммой чувств, испытанных им в последние дни своего земного существования. Примечательно, что в разных сериях «Тайн дворцовых переворотов» князя Голицина играют сразу два актера, ранее появлявшиеся на экране в роли Петра I: Владлен Давыдов и Алексей Петренко. Последнему довелось сниматься в качестве Петра в фильме 1976 года «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Константин Плотников
Последним на сегодняшний день обращением отечественных кинематографистов к личности Петра I является исторический мини-сериал «Государь», вышедший на экраны летом прошлого года. Режиссером выступил Сергей Гинзбург, который поставил себе задачу рассказать зрителю о Петре, как человеке, находящемся в потоке исторических событий.
Задачу воплотить на экране не столько Императора Всероссийского Петра I, сколько мужчину Петра Алексеевича Романова взял на себя петербургский актер Константин Плотников. В его актерской копилке уже было почти два десятка работ, но массовому зрителю он запомнился прежде всего по сериалу «Король и Шут», в котором он мастерски сыграл одного из основателей легендарной группы Михаила Горшенева.