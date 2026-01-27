Ричмонд
Петр I на экране: кто играл первого русского императора в кино

Сыграть Петра I в кино — задача не из легких: сделали подборку из пяти талантливых актеров, примеривших на себя образ Петра Великого
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Юность Петра
Кадр из фильма «Юность Петра»

Император Всероссийский Петр Алексеевич Романов, он же Петр I — один из немногих правителей России, хорошо известных не только в стране, но и за рубежом. Масштабы организованных им преобразований потрясают воображение, а некоторые из введенных им новшеств, пусть и в слегка измененном виде, действуют до сих пор. Помимо политического величия, Петр I был еще и в прямом смысле видным человеком. Гигантский рост, недюжинная физическая сила и мощная харизма ярко выделяли его среди современников.

Фигуру такого масштаба не могли не приметить кинематографисты. Первый фильм о знаменитом российском императоре вышел еще на заре кинематографа, в 1910 году. В Советском Союзе, несмотря на классовое происхождение, царь-плотник также регулярно появлялся на экранах. Причем играть его было почетной и ответственной задачей. Не изменилась ситуация и в современной России.

Николай Симонов

Николай Симонов в фильме Петр Первый
Николай Симонов в фильме «Петр Первый»

Первым советским фильмом об императоре Петре Алексеевиче стала двухсерийная историко-биографическая лента Владимира Петрова «Петр Первый». В ее основе лежал одноименный роман Алексея Толстого, первые части которого вышли несколькими годами ранее. Авторы сознательно отказались от конъюнктурного умаления личности Петра, показав его в фильме великим государственным деятелем, и такой подход получил личную поддержку Сталина.

В роли императора снимался опытный актер Николай Симонов, уже успевший прославиться благодаря фильмам «Катусь Калиновский» и «Чапаев». Но Петр принес Симонову по-настоящему всесоюзную популярность, звание Народного артиста РСФСР и Сталинскую премию первой степени. Впоследствии Симонов продолжил сотрудничество с Владимиром Петровым, сыграв в его киноэпопее «Сталинградская битва» генерала Чуйкова, за что также был отмечен государством.

Владлен Давыдов

Владлен Давыдов в фильме Табачный капитан
Владлен Давыдов в фильме «Табачный капитан»

Примером появления Петра I в полностью развлекательном кино является музыкальная комедия Игоря Усова «Табачный капитан». В этом телевизионном фильме главным героем выступает холоп родовитой семьи Свиньиных Иван. Вместе с молодым барином, посланным на обучение за границу, Иван отправляется в Европу, где, в отличие от нерадивого хозяина, усиленно постигает науки. По возвращении он получает благосклонность Петра I и становится дворянином.

Главного героя сыграл певец Евгений Шапин из Ансамбля песни и пляски ЛВО. А в роли Императора Всероссийского на экране блистал Народный артист РСФСР Владлен Давыдов. В те годы он был уже известным актером, обладателем двух сталинских премий. Массовый зритель помнил его в первую очередь по роли маршала Рокосовского в фильме «За нами Москва» и киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». Благодаря портретному сходству с легендарным полководцем Давыдов впоследствии еще трижды возвращался к образу Рокосовского.

Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин в фильме Юность Петра
Дмитрий Золотухин в фильме «Юность Петра»

Серийным исполнителем роли Петра I стал советский актер Дмитрий Золотухин. В 1980 году его утвердили на роль будущего императора Петра Алексеевича в новом прочтении романа Толстого — двухсерийном историко-биографическом фильме Сергея Герасимова «Юность Петра». Эта картина стала для Золотухина дебютом в кино. Через год Герасимов снял его в роли Петра во второй части дилогии, получившей название «В начале славных дел».

Вскоре режиссер и сценарист Илья Гурин приступил к съемкам исторического минисериала «Россия молодая», действие которого также разворачивается во времена молодости Петра I. Поэтому на роль самодержца вновь пригласили Золотухина, отлично зарекомендовавшего себя в работе с Герасимовым. Правда, в этом фильме главными персонажами являются представители Русского Севера, а Петр в исполнении Золотухина появляется в пяти сериях из девяти.

Николай Караченцов

Николай Караченцов в фильме Тайны дворцовых переворотов
Николай Караченцов в фильме «Тайны дворцовых переворотов»

Популярная советская актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина обрела широкую известность благодаря музыкальному четырехсерийному телефильму «Гардемарины, вперед!», а также двум его продолжениям, вышедшим уже после развала СССР. В 2000 году она вновь вернулась к теме XVIII века, представив историческую драму «Тайны дворцовых переворотов» о кризисе власти в Российской Империи.

Роль Петра I в этом минисериале исполнил сверхпопулярный советский и российский актер Николай Караченцов. И хотя экранного времени у него было совсем немного, созданный им император поражает гаммой чувств, испытанных им в последние дни своего земного существования. Примечательно, что в разных сериях «Тайн дворцовых переворотов» князя Голицина играют сразу два актера, ранее появлявшиеся на экране в роли Петра I: Владлен Давыдов и Алексей Петренко. Последнему довелось сниматься в качестве Петра в фильме 1976 года «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Константин Плотников

Константин Плотников в сериале Государь
Константин Плотников в сериале «Государь»

Последним на сегодняшний день обращением отечественных кинематографистов к личности Петра I является исторический мини-сериал «Государь», вышедший на экраны летом прошлого года. Режиссером выступил Сергей Гинзбург, который поставил себе задачу рассказать зрителю о Петре, как человеке, находящемся в потоке исторических событий.

Задачу воплотить на экране не столько Императора Всероссийского Петра I, сколько мужчину Петра Алексеевича Романова взял на себя петербургский актер Константин Плотников. В его актерской копилке уже было почти два десятка работ, но массовому зрителю он запомнился прежде всего по сериалу «Король и Шут», в котором он мастерски сыграл одного из основателей легендарной группы Михаила Горшенева.