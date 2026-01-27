Фильм «Битва за битвой» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), в 2026 году. Претенденты на награду в различных категориях были оглашены актерами Дэвидом Джонссоном и Эйми Лу Вуд во время трансляции на YouTube-канале BAFTA. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.