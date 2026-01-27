Фильм «Битва за битвой» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), в 2026 году. Претенденты на награду в различных категориях были оглашены актерами Дэвидом Джонссоном и Эйми Лу Вуд во время трансляции на YouTube-канале BAFTA. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В общей сложности лента «Битва за битвой» удостоилась 14 номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Леонардо ДиКаприо), «Лучшая актриса» (Чейз Инфинити), «Лучший актер второго плана» (Бенисио Дель Торо и Шон Пенн) и «Лучшая актриса второго плана» (Тияна Тейлор).
На втором месте по числу номинаций (13) оказался фильм «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера. Картины «Гамнет» (Hamnet, 2025) Хлои Чжао и «Марти Великолепный» (Marty Supreme, 2025) Эли Буша получили по 11 номинаций. Все перечисленные выше четыре ленты поборются за победу в категории «Лучший фильм» с работой «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера.