Натали Портман раскритиковала премию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров

Натали Портман посетила кинофестиваль «Сандэнс» в штате Юта, где она представляла свой новый фильм «Галеристка». Во время выступления актриса выразила разочарование по поводу того, что на соискание «Оскара» в категории «Лучший режиссер» представлено недостаточно женщин.
«Многие из лучших фильмов, которые я видела в этом году, были сняты именно женщинами», — заявила 44-летняя Портман.
«Вы видите барьеры на всех уровнях, потому что многие из этих женщин не были отмечены во время церемонии награждения… В этом году были выпущены необыкновенные фильмы, которые, я думаю, многим нравятся, но они не получают заслуженного признания», — продолжила она. Хлоя Чжао, режиссер фильма «Гамнет», — единственная женщина, номинированная на премию в категории «Лучший режиссер» в этом году. В эту категорию также вошли мужчины: Джош Сафди, Пол Томас Андерсон, Йоахим Триер и Райан Куглер.
Знаменитость высказалось о трудностях, с которыми до сих пор сталкиваются женщины, при создании фильмов в наши дни.
«Даже когда вы преодолеваете барьеры, связанные с получением финансирования, с участием в фестивалях, каждый шаг на этом пути становится еще более сложным. И вот, когда фильм выходит на большой экран, все прекрасно, но при этом он не получает должного внимания», — сказала Натали, добавив: «Нам предстоит еще много работы».
