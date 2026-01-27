Агата Муцениеце снялась в парных образах с девятилетней дочерью от Прилучного

Дети остались жить с матерью, но в 2024 году у Муцениеце случился конфликт с сыном. Мальчик после каникул отказался возвращаться к ней и решил жить с отцом и его новой семьей. В 2022 году звезда «Мажора» женился на Зепюр Брутян, которая в 2023-м родила от него сына Микаэля.