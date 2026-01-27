Агата Муцениеце снялась в парных образах с девятилетней дочерью от Прилучного

Агата Муцениеце в личном блоге разместила совместное фото со своей девятилетней дочерью Мией. Снимок был сделан в салоне автомобиля. Знаменитая мама и дочь позировали в шапках-ушанках с белым мехом и помпонами. При этом звезда «Честного развода» предстала перед камерой без макияжа.
Муцениеце родила Мию в первом браке с Павлом Прилучным. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они стали мужем и женой.
Спустя два года у них родился сын Тимофей, а еще через три — дочь Мия. В 2020-м звезды сообщили, что решили развестись. Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии.
Дети остались жить с матерью, но в 2024 году у Муцениеце случился конфликт с сыном. Мальчик после каникул отказался возвращаться к ней и решил жить с отцом и его новой семьей. В 2022 году звезда «Мажора» женился на Зепюр Брутян, которая в 2023-м родила от него сына Микаэля.
Тимофей отказывался общаться с матерью и с родственниками с ее стороны. Несмотря на то, что суд определил место жительства школьника с мамой, Муцениеце не хотела забирать сына силой. Она отмечала, что не желает травмировать наследника.
Летом 2025-го им удалось урегулировать конфликт. Тимофей вернулся к матери. Актриса в том же году объявила, что выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Позже стало известно, что пара ждет ребенка.
Звезды сыграли свадьбу в конце августа 2025-го, а в начале декабря у них родилась дочь. Пока супруги не сообщают ее имя. Сейчас Муцениеце спешит вернуться в форму, в которой была до беременности. Актриса усиленно тренируется в спортзале.