Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце снялась в парных образах с девятилетней дочерью от Прилучного

Актриса показала совместное фото с дочерью Мией

Агата Муцениеце в личном блоге разместила совместное фото со своей девятилетней дочерью Мией. Снимок был сделан в салоне автомобиля. Знаменитая мама и дочь позировали в шапках-ушанках с белым мехом и помпонами. При этом звезда «Честного развода» предстала перед камерой без макияжа.

Агата Муцениеце с дочерью Мией, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью Мией, фото: соцсети

Муцениеце родила Мию в первом браке с Павлом Прилучным. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они стали мужем и женой.

Спустя два года у них родился сын Тимофей, а еще через три — дочь Мия. В 2020-м звезды сообщили, что решили развестись. Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Дети остались жить с матерью, но в 2024 году у Муцениеце случился конфликт с сыном. Мальчик после каникул отказался возвращаться к ней и решил жить с отцом и его новой семьей. В 2022 году звезда «Мажора» женился на Зепюр Брутян, которая в 2023-м родила от него сына Микаэля.

Тимофей отказывался общаться с матерью и с родственниками с ее стороны. Несмотря на то, что суд определил место жительства школьника с мамой, Муцениеце не хотела забирать сына силой. Она отмечала, что не желает травмировать наследника.

Агата Муцениеце с Мией и Тимофеем
Агата Муцениеце с Мией и ТимофеемИсточник: соцсети

Летом 2025-го им удалось урегулировать конфликт. Тимофей вернулся к матери. Актриса в том же году объявила, что выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Позже стало известно, что пара ждет ребенка.

Петр Дранга и Агата Муцениеце
Петр Дранга и Агата Муцениеце

Звезды сыграли свадьбу в конце августа 2025-го, а в начале декабря у них родилась дочь. Пока супруги не сообщают ее имя. Сейчас Муцениеце спешит вернуться в форму, в которой была до беременности. Актриса усиленно тренируется в спортзале.