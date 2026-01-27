Ричмонд
Кристина Асмус показала откровенное фото с новым возлюбленным

Актриса вместе с избранником отдыхает на Бали
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус поделилась новой серией снимков, которые были сделаны во время ее отдыха на Бали. 37-летняя актриса отправилась в отпуск с 12-летней дочерью Анастасией, а также с новым возлюбленным, которого пока скрывает от публики.

Кристина Асмус с возлюбленным, фото: соцсети
Звезда фильма «Хочу замуж» показала несколько кадров с избранником. На одном снимке они обнимались и целовались, но их лиц не было видно из-за шлемов. Пара активно катается по местным улочкам на байке.

Кристина Асмус с возлюбленным, фото: соцсети
Также Асмус разместила одно откровенное фото с возлюбленным. Она запечатлела их обнаженные ноги в постели. При этом мужчина положил руки на бедра звезды российского кино.

«Текста не будет», — лаконично и двусмысленно подписала снимки актриса.

Кристина Асмус на Бали, фото: соцсети
В 2019 году вышел фильм «Текст» с участием Кристины Асмус. Актриса участвовала в откровенных постельных сценах, из-за чего многие ее критиковали. Некоторые СМИ сообщали, что именно из-за этого звезда рассталась со своим мужем Гариком Харламовым.

Кристина Асмус на Бали, фото: соцсети
Актриса и юморист развелись в 2020 году, прожив в браке семь лет. Харламов спустя четыре года женился на коллеге Катерине Ковальчук. Асмус после развода пока не вышла замуж.

У нее были отношения с коллегами, в том числе с актером Романом Евдокимовым. Сейчас же актриса предпочитает скрывать личную жизнь от публики.

Ранее Кристина Асмус показала архивное фото в объятиях Гарика Харламова. 