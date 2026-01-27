Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова

Знаменитость уверена, что в окружении ушедшего ректора Игоря Золотовицкого есть более достойные продолжатели его дела. Актриса напомнила, что Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена “Мельников”». Она не понимает, зачем «навешивать» ему еще одно руководство, будто в российской культуре «кончились» режиссеры и театральные педагоги.