Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова

Актриса Поплавская обвинила Минкультуры в кумовстве после назначения Богомолова
Яна Поплавская
Яна ПоплавскаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась назначением режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Знаменитость уверена, что в окружении ушедшего ректора Игоря Золотовицкого есть более достойные продолжатели его дела. Актриса напомнила, что Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена “Мельников”». Она не понимает, зачем «навешивать» ему еще одно руководство, будто в российской культуре «кончились» режиссеры и театральные педагоги.

По мнению звезды, Богомолов был назначен «либеральной командой» министра культуры Ольги Любимовой. Она обвинила людей из министерства культуры России в кумовстве.

Поплавская пожаловалась, что, несмотря на свою патриотическую и прогосударственную позицию, а также поддержку СВО, она не получает званий и должностей.

«Даже смешно, может я в черном списке министерства культуры?» — заявила актриса.