Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась назначением режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Знаменитость уверена, что в окружении ушедшего ректора Игоря Золотовицкого есть более достойные продолжатели его дела. Актриса напомнила, что Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена “Мельников”». Она не понимает, зачем «навешивать» ему еще одно руководство, будто в российской культуре «кончились» режиссеры и театральные педагоги.
По мнению звезды, Богомолов был назначен «либеральной командой» министра культуры Ольги Любимовой. Она обвинила людей из министерства культуры России в кумовстве.
Поплавская пожаловалась, что, несмотря на свою патриотическую и прогосударственную позицию, а также поддержку СВО, она не получает званий и должностей.
«Даже смешно, может я в черном списке министерства культуры?» — заявила актриса.