59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды, публикует WWD.
59-летнюю телезвезду заметили с 29-летней манекенщицей среди гостей модного шоу. Пара сидела в зале рядом с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни.
Помимо них дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.
Ранее молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи.