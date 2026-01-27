Ричмонд
59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

59-летний Венсан Кассель посетил шоу Schiaparelli с молодой возлюбленной

Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды, публикует WWD.

Венсан Кассель и Нара Баптиста
Венсан Кассель и Нара БаптистаИсточник: Legion-Media.ru

59-летнюю телезвезду заметили с 29-летней манекенщицей среди гостей модного шоу. Пара сидела в зале рядом с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни.

Помимо них дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.

Ранее молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи.