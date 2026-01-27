Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» объяснил, как избежать конфликта отцов и детей

Слава Копейкин отметил, что родителям важно узнавать о том, каким себя представляет их ребенок

Слава Копейкин накануне презентовал второй сезон сериала «Дети перемен». По сюжету, его герой Петр конфликтует с матерью (Виктория Исакова). Флора, которая ранее была обычным водителем троллейбуса, теперь руководить преступной группировкой, принадлежавшей Петру.

Во второй части между матерью и сыном разворачивается настоящая война, которая повлияет не только на отношения внутри семьи, но и на жизнь других людей.

На премьере Копейкин в беседе с Кино Mail порассуждал о вечной проблеме «отцов и детей». Он рассказал, как можно избежать подобных конфликтов.

«Нужно общаться с ребенком и пытаться узнать его, а не свое представление о том, каким он должен быть. Потому что, несмотря на то, что это маленький человек, это все-таки человек. И он уже какой-то. И вот родителям нужно узнать, какой он, что это за чувак вообще», — заявил 27-летний актер.

Премьера нового сезона сериала «Дети перемен» состоится 29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START.

Ранее Слава Копейкин рассказал, почему пришел на премьеру в необычном образе. 