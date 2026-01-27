Слава Копейкин накануне презентовал второй сезон сериала «Дети перемен». По сюжету, его герой Петр конфликтует с матерью (Виктория Исакова). Флора, которая ранее была обычным водителем троллейбуса, теперь руководить преступной группировкой, принадлежавшей Петру.
Во второй части между матерью и сыном разворачивается настоящая война, которая повлияет не только на отношения внутри семьи, но и на жизнь других людей.
На премьере Копейкин в беседе с Кино Mail порассуждал о вечной проблеме «отцов и детей». Он рассказал, как можно избежать подобных конфликтов.
«Нужно общаться с ребенком и пытаться узнать его, а не свое представление о том, каким он должен быть. Потому что, несмотря на то, что это маленький человек, это все-таки человек. И он уже какой-то. И вот родителям нужно узнать, какой он, что это за чувак вообще», — заявил 27-летний актер.
Премьера нового сезона сериала «Дети перемен» состоится 29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START.
