Ника Здорик во втором сезоне сериала «Ландыши» в одной из серий снялась с Ольгой Бузовой. 24-летняя актриса ранее рассказала Кино Mail, как она работала с популярной звездой на съемочной площадке.
Также Здорик ответила на вопрос: с кем бы из популярных артистов она бы еще хотела посотрудничать. Актриса назвала имя Никиты Кологривого.
«Я бы хотела сняться в кино с Никитой Кологривым. Это мой друг», – высказалась звезда.
Напомним, в начале января 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши». Продолжение получило название «Ландыши. Вторая весна».
Во второй части Катя Орлова (героиня Ники Здорик) ищет своего мужа Алексея Данилина (Сергей Городничий), который в конце первого сезона без вести пропал в зоне СВО.
Кроме того, Катю ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства.
Ранее Ника Здорик рассказала о панических атаках после выхода второго сезона. Актриса призналась, что очень переживает из-за трогательных историй от поклонников.
«Я же вижу, что много людей пишут, я вижу по своим соцсетям, как они разрываются, я вижу, какое огромное количество людей мне пишет. Я отвечаю, стараюсь. У меня, правда, опять начались панические атаки. У меня всегда так, когда переживаю. Тяжело. Я не умею абстрагироваться, тем более тема такая», — заявила звезда.
Накануне Ника Здорик высказалась о критике второго сезона сериала «Ландыши».