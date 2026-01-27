Ричмонд
«У него уникальный тип мышления»: Гвинет Пэлтроу — о феномене Тимоти Шаламе

Голливудская актриса поделилась своим отношением к Тимоти Шаламе в интервью Кино Mail
Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе
Гвинет Пэлтроу и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

В большом интервью Кино Mail Гвинет Пэлтроу рассказала о знакомстве и совместной работе с Тимоти Шаламе в картине «Марти Великолепный».

53-летняя актриса призналась, что не очень хорошо знала о феномене популярности Тимоти Шаламе до тех пор, пока не стала сниматься с ним в одном фильме. Но, по словам актрисы, она сразу поняла, что ее партнер по съемкам — великолепный человек.

«Он невероятный, очень талантливый, у него уникальный тип мышления. Мне кажется, эта роль стала для Тимоти трамплином на совершенно новый уровень актерской карьеры. И я так счастлива за него, он завоевал этот чудесный статус кинозвезды, и он его правда заслуживает», — поделилась Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Также актриса добавила, что родительские чаты, в которых она состоит, были взбудоражены фактом ее совместной работы с 30-летним актером.

«Мамы из этих чатов были очень взволнованы тем, что я снимаюсь в романтических сценах с Тимоти Шаламе», — отметила Гвинет.

Читайте большое интервью Гвинет Пэлтроу , где она рассказывает о прелестях и сложностях 50-летнего возраста и своем возвращении в большое кино.