Актриса Алферова раскрыла скрытый смысл спортивной драмы «Золотой дубль»

За громкими победами и спортивными достижениями в фильме «Золотой дубль» скрывается важная тема, которой, по мнению одной из актрис картины, уделено слишком мало внимания. Речь идет о силе, без которой невозможны ни рекорды, ни триумфы, — о любви.
Ксения Алферова, сыгравшая в фильме вместе с мужем Егором Бероевым, уверена, что именно эта линия могла бы сделать историю глубже. В картине супруги воплотили образы легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна и его жены Людмилы, однако их отношения показаны лишь фрагментарно, пишет Пятый канал.
Актриса отметила, что ее экранное участие в итоге оказалось значительно сокращено, хотя изначально роль была более развернутой. Тем не менее она выразила надежду, что у продюсера Валерия Сааряна появится возможность продолжить историю и подробнее рассказать о чувствах Симоняна и его супруги, которые, по ее мнению, сегодня особенно нужны зрителю.
Звезда подчеркнула, что реальные отношения знаменитого спортсмена и Людмилы были примером редкой преданности, уважения и искренней любви. Именно жена, как считает актриса, вдохновляла Симоняна на победы и наполняла его энергией. Потеря любимой стала для него тяжелым ударом, а ее вклад в исторические успехи, по словам артистки, был огромным, хоть и оставался за кадром.
По мнению знаменитости, Симонян отчетливо осознавал, что именно благодаря поддержке супруги достигает новых высот. В их семье ценили не только чувства, но и равенство, заботу и уважение друг к другу. Даже сегодня, когда героев этой истории уже нет в живых, их союз остается примером для последующих поколений.