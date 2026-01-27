Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Алферова раскрыла скрытый смысл спортивной драмы «Золотой дубль»

Ксения Алферова считает, что за громкими спортивными победами в фильме осталась почти незаметной история любви Никиты Симоняна и его жены
Кадр из фильма «Золотой дубль»
Кадр из фильма «Золотой дубль»

За громкими победами и спортивными достижениями в фильме «Золотой дубль» скрывается важная тема, которой, по мнению одной из актрис картины, уделено слишком мало внимания. Речь идет о силе, без которой невозможны ни рекорды, ни триумфы, — о любви.

Ксения Алферова, сыгравшая в фильме вместе с мужем Егором Бероевым, уверена, что именно эта линия могла бы сделать историю глубже. В картине супруги воплотили образы легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна и его жены Людмилы, однако их отношения показаны лишь фрагментарно, пишет Пятый канал.

Актриса отметила, что ее экранное участие в итоге оказалось значительно сокращено, хотя изначально роль была более развернутой. Тем не менее она выразила надежду, что у продюсера Валерия Сааряна появится возможность продолжить историю и подробнее рассказать о чувствах Симоняна и его супруги, которые, по ее мнению, сегодня особенно нужны зрителю.

Звезда подчеркнула, что реальные отношения знаменитого спортсмена и Людмилы были примером редкой преданности, уважения и искренней любви. Именно жена, как считает актриса, вдохновляла Симоняна на победы и наполняла его энергией. Потеря любимой стала для него тяжелым ударом, а ее вклад в исторические успехи, по словам артистки, был огромным, хоть и оставался за кадром.

По мнению знаменитости, Симонян отчетливо осознавал, что именно благодаря поддержке супруги достигает новых высот. В их семье ценили не только чувства, но и равенство, заботу и уважение друг к другу. Даже сегодня, когда героев этой истории уже нет в живых, их союз остается примером для последующих поколений.