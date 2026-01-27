Актриса Алферова раскрыла скрытый смысл спортивной драмы «Золотой дубль»

Актриса отметила, что ее экранное участие в итоге оказалось значительно сокращено, хотя изначально роль была более развернутой. Тем не менее она выразила надежду, что у продюсера Валерия Сааряна появится возможность продолжить историю и подробнее рассказать о чувствах Симоняна и его супруги, которые, по ее мнению, сегодня особенно нужны зрителю.