Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»

Актриса Екатерина Вилкова показала в соцсети повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка рассказала подписчикам, что отдыхает с семьей в Таиланде. Она сняла 11-летнего Петра на пляже, пока он выстраивал кадр для видео с заходящим на посадку самолетом.