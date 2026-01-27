Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»

Актриса Екатерина Вилкова показала в соцсети повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка рассказала подписчикам, что отдыхает с семьей в Таиланде. Она сняла 11-летнего Петра на пляже, пока он выстраивал кадр для видео с заходящим на посадку самолетом.
«Мой личный оператор-постановщик и автор предыдущего reels. Никто еще так подробно со мной не работал. Самый крутой маленький мужик, который снимает кино», — отметила артистка.
Ранее Екатерина Вилкова снялась в купальнике на фоне летящего самолета.