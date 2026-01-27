Звезда «Сватов» Олеся Железняк высказалась о продолжении сериала

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала, что думает о возможном продолжении проекта. Большое интервью со звездой вышло в «Газете.Ru».
Старых «Сватов» она назвала настоящим народным проектом. Повторить его успех, по мнению Железняк, нельзя.
«Просто потому, что есть вещи, которые, как мне кажется, уже невозможно сделать лучше. Продолжение в данном случае — очень сложная история. Это украинский проект, и сейчас такая ситуация, что многое уже невозможно по определению», — говорит знаменитость.
Актриса добавила, что в театре перезагрузить подобный проект было бы реальнее, но кино слишком связано со временем.
«Мы меняемся, проходит время, и невозможно “впихнуть” то, что уже ушло, вернуть то ощущение, которое было тогда. Мне кажется, “Сваты” так зашли зрителям именно потому, что они очень точно попали в свое время», — поделилась она.
Ранее Олеся Железняк вспомнила о работе с Анастасией Заворотнюк в «Моей прекрасной няне».