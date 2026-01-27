Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сватов» Олеся Железняк высказалась о продолжении сериала

Актриса Железняк заявила, что невозможно переснять «Сватов»
Олеся Железняк
Олеся ЖелезнякИсточник: кадр из сериала «Сваты»

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала, что думает о возможном продолжении проекта. Большое интервью со звездой вышло в «Газете.Ru».

Старых «Сватов» она назвала настоящим народным проектом. Повторить его успех, по мнению Железняк, нельзя.

«Просто потому, что есть вещи, которые, как мне кажется, уже невозможно сделать лучше. Продолжение в данном случае — очень сложная история. Это украинский проект, и сейчас такая ситуация, что многое уже невозможно по определению», — говорит знаменитость.

Актриса добавила, что в театре перезагрузить подобный проект было бы реальнее, но кино слишком связано со временем.

«Мы меняемся, проходит время, и невозможно “впихнуть” то, что уже ушло, вернуть то ощущение, которое было тогда. Мне кажется, “Сваты” так зашли зрителям именно потому, что они очень точно попали в свое время», — поделилась она.

Ранее Олеся Железняк вспомнила о работе с Анастасией Заворотнюк в «Моей прекрасной няне».