«Это кино — не документальное исследование времени, а художественный взгляд на то время, от которого мы все отдалились. Наши ребята — авторы и режиссеры — сделали это великолепно. Мне кажется, это первое кино, которое таким образом рассматривает 90-е. Я счастлива быть внутри этого», — рассказала звезда журналистам.