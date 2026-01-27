Виктория Исакова накануне презентовала второй сезон сериала «Дети перемен». В первой части проекта она сыграла Флору, мать троих сыновей и водителя троллейбуса.
Во втором сезоне ее героиня становится главарем группировки, занимающейся незаконным бизнесом. 49-летняя актриса призналась, что сама является фанатом этого проекта.
«Это кино — не документальное исследование времени, а художественный взгляд на то время, от которого мы все отдалились. Наши ребята — авторы и режиссеры — сделали это великолепно. Мне кажется, это первое кино, которое таким образом рассматривает 90-е. Я счастлива быть внутри этого», — рассказала звезда журналистам.
Во втором сезоне звучит известный вопрос режиссера Алексея Балабанова: «В чем сила?». На красной дорожке у Исаковой спросили, в чем сила для нее на сегодняшний день.
«В чем для меня сила сегодня? В любви к себе. И вере», — ответила актриса.
Напомним, в середине июля 2025 года Виктория Исакова потеряла мужа. Юрий Мороз ушел из жизни после борьбы с раком. Ему было 68 лет.
Исакова и Мороз поженились в 2003-м. В том же году у них родилась дочь Марина, но спустя несколько месяцев девочка умерла. В 2015-м у пары родилась дочь Варвара.
Ранее Исакова рассказала, как Вера Алентова поддерживала ее после смерти мужа. Актриса призналась, что старшая коллега советовала ей выходить на сцену, что бы ни случилось в жизни.